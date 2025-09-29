◆第２９回マリーンカップ・Ｊｐｎ３（１０月２日２０時５分発走予定、船橋競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にＪＢＣレディスクラシックの優先出走権）

昨年から３歳牝馬限定戦となったＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日・船橋競馬場、ダート１８００メートル）の前哨戦に出走する１０頭の枠順が９月２９日、決まった。

３連勝で関東オークスを制したメモリアカフェ（美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は最内の１枠１番に決定した。引き続きクリストフ・ルメール騎手とのコンビで挑む。忘れな草賞の勝ち馬で、ダートに初挑戦するサヴォンリンナ（栗東・田中克典厩舎、父サトノダイヤモンド）は７枠８番。デビューから５戦３勝、オープンで２着２回のプロミストジーン（美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は５枠５番に決まった。

地方馬では、関東オークスで２着と健闘したコパノエミリア（愛知・宇都英樹厩舎、父コパノリッキー）は２枠２番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、騎手、斤量の順）。

（１）メモリアカフェ （美浦）クリストフ・ルメール ５５

（２）コパノエミリア （愛知）吉村 智洋 ５５

（３）ブルーパッション （船橋）吉原 寛人 ５５

（４）アメストリス （船橋）野畑 凌 ５５

（５）プロミストジーン （美浦）戸崎 圭太 ５５

（６）プラウドフレール （船橋）張田 昂 ５５

（７）ウィルシャイン （船橋）本田 正重 ５５

（８）サヴォンリンナ （栗東）坂井 瑠星 ５５

（９）クリノメイ （栗東）佐々木大輔 ５５

（１０）グレアネオンライト（船橋）本橋 孝太 ５５

※すべて牝３歳、美浦、栗東はＪＲＡ所属。