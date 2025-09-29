メモリアカフェ

◆第２９回マリーンカップ・Ｊｐｎ３（１０月２日２０時５分発走予定、船橋競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にＪＢＣレディスクラシックの優先出走権）

　昨年から３歳牝馬限定戦となったＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日・船橋競馬場、ダート１８００メートル）の前哨戦に出走する１０頭の枠順が９月２９日、決まった。

　３連勝で関東オークスを制したメモリアカフェ（美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は最内の１枠１番に決定した。引き続きクリストフ・ルメール騎手とのコンビで挑む。忘れな草賞の勝ち馬で、ダートに初挑戦するサヴォンリンナ（栗東・田中克典厩舎、父サトノダイヤモンド）は７枠８番。デビューから５戦３勝、オープンで２着２回のプロミストジーン（美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は５枠５番に決まった。

　地方馬では、関東オークスで２着と健闘したコパノエミリア（愛知・宇都英樹厩舎、父コパノリッキー）は２枠２番となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、騎手、斤量の順）。

　（１）メモリアカフェ　　（美浦）クリストフ・ルメール　５５

　（２）コパノエミリア　　（愛知）吉村　智洋　５５

　（３）ブルーパッション　（船橋）吉原　寛人　５５

　（４）アメストリス　　　（船橋）野畑　凌　　５５

　（５）プロミストジーン　（美浦）戸崎　圭太　５５

　（６）プラウドフレール　（船橋）張田　昂　　５５

　（７）ウィルシャイン　　（船橋）本田　正重　５５

　（８）サヴォンリンナ　　（栗東）坂井　瑠星　５５

　（９）クリノメイ　　　　（栗東）佐々木大輔　５５

（１０）グレアネオンライト（船橋）本橋　孝太　５５

　※すべて牝３歳、美浦、栗東はＪＲＡ所属。