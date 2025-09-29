フィギュアスケート女子で２０１８年ＧＰファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）が２９日、アイスダンスに挑戦すると電撃発表し、ネットが騒然となった。

紀平はインスタグラムで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。私はアイスダンスに挑戦します」と報告。

西山も自身のアカウントで「紀平梨花さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。紀平さんと共にアイスダンスに取り組めることを嬉しく思います。家族や所属先の理解と共に、目指すべきものがハッキリしているので、最大級の努力で、二人の目標を掴（つか）み取りたいです」と決意表明。「＃これからもお惣菜お裾分けお願いします笑」と食事中の紀平のオフショットもアップした。

これを受け、Ｘ（旧ツイッター）では「アイスダンス」「紀平さん」「梨花ちゃん」など関連ワードがトレンド入り。「うわあああああ！！！ビッグカップル結成ですね！」「ビッグカップル誕生」「すご〜い！ビックリです！」「うわー！全力で応援してます」「素敵です」「ステキなカップル誕生」「おめでとう」などの声が相次いでる。