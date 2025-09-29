【政界】石破退陣で新総裁争いは混沌 「政治空白」で遅れる政策づくり
首相（自民党総裁）の石破茂が9月7日、退陣を表明した。昨年の衆院選に続き7月の参院選でも大敗し、衆参両院で少数与党となった後も続投に意欲を示していたが、リコールを意味する党総裁選が前倒しとなる公算となった直前に決断した。自民党は「ポスト石破」争いの最中だが、参院選後の「政治空白」はすでに2カ月以上続く。物価高対策や現金給付・消費税減税の有無など国民の生活に密着した政策は遅々として進まず、一刻も早い安定した政治の実現が求められている。
引導渡した小泉と菅
7日夜、官邸で緊急の記者会見に臨んだ石破は悔恨の念をにじませながら、こう語った。
「身を引くという苦渋の決断をした」
石破に引導を渡したのは、農林水産相の小泉進次郎だった。石破がなお続投に意欲を示していた6日夜、首相公邸に裏から入った。同席したのは元首相の菅義偉。小泉が慕う菅に声をかけ、3人で約30分間、そして菅が先に出ると石破は小泉を引き留め、2人で1時間以上にわたり密談した。
2021年9月、総裁選目前に窮地に陥っていた首相の菅が1年あまりでの退陣を決意したのも、「身を引くべきではないか」と進言した小泉の説得が大きかった。4年前の経験談を菅の口から直接石破に伝えれば石破も決断するに違いない─。そう考えた小泉のもくろみ通りの結果となった。
菅と小泉が最も懸念していたのは党の分裂だった。自民党総裁が任期途中であるにもかかわらず、党則に基づき総裁選の前倒しを行えば、初めてのケースとなっていた。所属議員295人と47都道府県連代表各1人の総数の過半数が実施を要求すれば、臨時総裁選を行う仕組みだ。賛成した議員の名前は公表されるため、賛否は「踏み絵」となり、党内に取り返しのつかない禍根を残しかねなかった。
これまでの自民党は、総裁が窮地に陥った場合、自ら身を引くことが常識だった。しかし、石破に常識は通用しなかった。
石破は総裁選前倒しの是非が決まる前の5日、なお続投に意欲を示した。関税交渉を巡り米大統領のトランプが日本から輸入する自動車の追加関税を27.5％から15％に引き下げるなどの大統領令に署名したことを受け、石破は記者団に「トランプ大統領あての親書を作成し、届けた。トランプ大統領とともに日米関係の黄金時代をともに築いていきたい、トランプ大統領をぜひ日本にご招待したいという内容だ」と明らかにした。
石破は「秋に経済対策を策定する。与党とも連携して検討を深め、党派を超えた協議を呼び掛けて結論を得たい」とも述べた。堂々たる続投宣言だった。
しかし、足元は火事場だった。自民党が2日に「解党的出直し」の必要性を明記した参院選の総括をまとめると、幹事長の森山裕ら党四役が一斉に石破に辞意を伝えた。しかし石破は認めず、辞意を固めた執行部が党運営を担う異常事態が続いた。党役員の任期は9月末なので、選挙大敗の引責辞任ではなく通常の人事異動で済まそうとした石破の魂胆が透けて見える。
深刻な機能不全
実務への影響はすでに出ていた。与野党は参院選後、ガソリン税に上乗せされている暫定税率の廃止を巡り5日までに5回協議を重ねたが、結論は出なかった。廃止の場合、国・地方あわせて年間1兆円規模の減収となる財源の代替措置が懸念だが、レームダックの石破の居座りで自民党が意思決定できない状況も大きく影響した。
党四役の1人は石破に辞意を伝えた直後、「慰留はなかったが、辞めさせてもくれない。当面は仕事をしろということなのだろうが……」と困惑していた。ましてや秋の経済対策を党としてどう検討するのか。自民党は完全に機能不全に陥っていた。
