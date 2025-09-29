アンミカ、鮮やかな花々が咲く自宅ガーデニングを紹介「朝顔も1日に30輪は咲いています」 反響続々「お見事！」「めちゃ綺麗」「旦那さんすごい」
モデル・タレントのアンミカ（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。「もう暦の上では秋だけど、ウチのひまわりは、元気に空に向かって笑顔で咲いています」「朝顔も1日に30輪は咲いています」と明かし、花々が咲く自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「朝顔も1日に30輪は咲いています」鮮やかな花々が咲くアンミカ宅のガーデニング
「どの子も可愛い 花は心を豊かに優しくしてくれますね」とうれしそうにつづり、色鮮やかな花々の写真をアップ。すこやかな成長は、夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏の「手厚い愛情のお陰」と話した。
コメント欄には「お見事！」「とてもキレイ」「ステキなひまわり」「鮮やかな色の朝顔ですね」「めちゃ綺麗に咲いてますね」「旦那さんすごい」「朝顔たくさん咲いていて癒されますね、ほんとに花さかご主人様ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「朝顔も1日に30輪は咲いています」鮮やかな花々が咲くアンミカ宅のガーデニング
「どの子も可愛い 花は心を豊かに優しくしてくれますね」とうれしそうにつづり、色鮮やかな花々の写真をアップ。すこやかな成長は、夫で映画プロデューサーとして活躍するセオドール・ミラー氏の「手厚い愛情のお陰」と話した。
コメント欄には「お見事！」「とてもキレイ」「ステキなひまわり」「鮮やかな色の朝顔ですね」「めちゃ綺麗に咲いてますね」「旦那さんすごい」「朝顔たくさん咲いていて癒されますね、ほんとに花さかご主人様ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。