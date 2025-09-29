ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に6―1で勝利。レギュラーシーズンを5連勝で締め、30日（同10月1日）から始まるポストシーズンへ弾みを付けた。

地元メディア「ドジャースネーション」は30日から始まるレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS、3試合制）のロースターを予想。捕手はロートベット、ラッシングの2人体勢で、右手に打球が当たり骨にひびが入っている正捕手スミスについては「事前の準備や試合への出場機会もなく、いきなり試合に出場させるのは無理がある」とWCSでの復帰は困難と記した。

内野手はフリーマン、ベッツ、マンシーのレギュラーに加え、E・ヘルナンデス、ロハスは当確。そして、当落線上にいるキム・ヘソンが「最終的にロースター入りを果たすであろう2つの強みがある」と指摘。理由として「1つは、キムは内野と外野の両方で複数のポジションを守れる。2つ目は、チーム最速の選手だ。ドジャースが試合終盤に得点を奪う必要がある場合、キムを代走に起用するのは他の選択肢よりもはるかに理想的だ」とユーティリティーであることや俊足であることから代走要員としてもロースターに入れる価値があるとした。

一方、外野手はT・ヘルナンデス、パヘス、エドマン、コンフォートの4人体勢でコールがロースターから外れるのではと予想。コールとキム・ヘソンを比較し、シーズン最終盤にキム・ヘソンの方が先発での出場機会が多かったことから、「ある程度、予見されていた展開」とした。