©ABCテレビ

ABCテレビでは、KONAMIの大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の世界を 初めてドラマ化。2025年9月26日(金)深夜0時24分（関西ローカル）より「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」を放送した。現在TVer・AMEMAでも配信している。

今回の物語の舞台は、忙しない現代社会！ 鈴木福演じる主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。ひょんなことから謎のゲームに出会い、平凡だった日常が、突如パワプロの世界に見え始める主人公。ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる！

©ABCテレビ

ゲーム機には、上司・同僚など周囲の人間のスペックが数値化。個性豊かな面々とのバトル や恋模様…人生負けの連続だった西野の成長していく姿を描く。冒頭には、西野が勤める会社の社長役として、今回脚本を務めたニッポンの社長・辻晧平の相方であるケツが登場！ 西野・猪狩守（松本怜生）・矢部明雄（阿久津仁愛）を迎え入れる雄弁な社長を熱演した。

©ABCテレビ

さらに、ドラマラストシーンではなんと、鈴木福と同世代で子役時代からの“戦友”でもあり活躍を共にしてきた本田望結がサプライズ登場！ リクルートスーツ姿の就活生を演じた！ 二人が同じドラマに出演するのは、「コドモ警察」（2012年、TBS系）以来 13年ぶり！ 衝撃の2人の共演が、「福くんと本田望結ちゃん、13年ぶり共演だって！子役時代から見てるからエモいねぇ」「ニヤニヤが止まらない」「福くんの次は望結ちゃんでパワプロドラマ続編が見たい」などとSNSで話題になっている。

©ABCテレビ

本田は、10月12 日（日）よる10時15分スタートの「すべての恋が終わるとしても」に出演予定。「パワプロドラマ」で見せた姿とは全く違う、幼馴染との切ない恋に揺れる繊細な演技に注目だ。2人は「撮影現場で会うと緊張して目を合わせられなかった」と言いながらも、鈴木は『すべての恋が終わるとしても』の予告映像を見て、「（本田の共演者の）藤原丈一郎くんもよく知っているので、2人の関係が楽しみです」と話し、本田も「福ちゃんが 小さい頃から好きな野球のドラマに主演をすることが、自分のことのように嬉しかった」と語り、久々の再会を楽しんでいた。

本田望結出演！

新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」番組情報

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット 10 月 12 日スタート 毎週日曜よる 10 時 15 分

★放送終了後、TVer で見逃し配信 https://tver.jp/series/srrg7urqp3

【あらすじ】

今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！ 主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1 年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム パワフル社会人 を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲、と個性豊かな面々と出会う。昼休みに何の気なしにパワフル社会人のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる！

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

【番組情報】

「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」

2025年9月26日(金)深夜0時24分～1時19分（関西ローカル） ※放送済み

★放送終了後、TVer・ABEMA で見逃し配信

TVer：https://tver.jp/series/sr7356u1ra

公式HP：https://www.asahi.co.jp/pawa2025/