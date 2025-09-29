最終戦までもつれたシーズン終えPSの組み合わせ決定 昨季WS戦ったドジャース＆ヤンキースに加え本塁打王ローリー＆シュワバー擁する球団も高み目指す
プレーオフ進出12組の組み合わせが確定しました。
日本時間9月29日にMLBのレギュラーシーズンが終わりを告げました。
最終戦までもつれたガーディアンズとタイガースのア・リーグ中地区の優勝争いはガーディアンズが勝利し、タイガースが敗れたためガーディアンズが地区優勝を飾りました。これで全12チームの組み合わせが決定。
ナ・リーグの組み合わせは、昨季世界一をつかみ、今季西地区4年連続優勝を果たしたドジャースが2連覇目指し、まずは中地区3位のレッズと争います。
西地区の2位のパドレスは中地区2位のカブスと対戦します。
ア・リーグは昨季ワールドシリーズでドジャースに敗れた東地区2位のヤンキースが東地区3位のレッドソックスと対戦。
もう一戦は最後まで地区優勝を争ったガーディアンズとタイガースが激突します。本塁打王のカル・ローリー選手(マリナーズ)とカイル・シュワバー選手(フィリーズ)に加え、大谷翔平選手(ドジャース)、アーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)と強打者がそろってプレーオフ進出。熱い戦いはまだまだ続きます。