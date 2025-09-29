2026年1月9日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の追加キャストとして、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、三宅弘城、木村多江の出演が発表された。

参考：実写映画『おそ松さん』第2弾、公開日＆タイトル決定 Aぇ! groupと西村拓哉が暴れる特報も

赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現した。2025年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在第4期が放送中だ。

実写映画第2弾となる本作では、Aぇ! groupが主演に抜擢。長男・おそ松を末澤誠也、次男・カラ松役を正門良規、三男・チョロ松を佐野晶哉、四男・一松を小島健、五男・十四松を草間リチャード敬太がそれぞれ演じる。また、末っ子・チョロ松役で関西ジュニアの西村拓哉が出演する。

新たに出演が発表されたのは、原作にも登場する癖の強い6つ子を取り巻くキャラクターたち。6つ子の憧れの存在であり、かわいらしい見た目と、現実的で少し毒のある内面を併せ持つヒロインのトト子役を演じるのは、元日向坂46メンバーの渡邉。そして名物ギャグ「シェー！」でおなじみの『おそ松さん』には欠かせないキャラクターであるイヤミを大貫が演じる。坊主頭で口が悪いがおでんへの並々ならぬ愛情にあふれるキャラクター・チビ太役になえなの、チョロ松（佐野晶哉）が推している人気地下アイドル・にゃーちゃんこと橋本にゃー役に＝LOVEの野口が決定。また、6つ子の破天荒な日常を見守るお父さん・松造を三宅、お母さん・松代を木村がそれぞれ演じる。

【コメント】●渡邉美穂（ トト子役）今までに演じたことのない役どころだったのでプレッシャーも感じましたが、トト子ちゃんの魅力や作品の面白さを伝えたいという一心で臨ませていただきました。普段はあまり発することのない言い回しも多かったので、とても新鮮でどのシーンも楽しみながら演じさせていただけたと思います。6つ子の皆さんがとにかく現場を盛り上げて引っ張ってくださり、私も“おそ松さんワールド”に思い切り飛び込むことができました。いっぱい笑えて心が軽くなるような作品です。体を張った6つ子の皆さんの勇姿を是非劇場でご覧ください。お楽しみに！

●大貫勇輔（イヤミ役）まさか自分が『シェー！』と出っ歯で紫のスーツを来てサラサラボブのカツラを被りながら言う日がくるとは思っていませんでした。そして、『シェー！』と思いっきり叫ぶと気持ちいいんです。皆さんもストレス発散に是非オススメです。なので、楽しく演じることができました。暑い中での撮影だったのですが、監督はじめ、皆で一致団結して撮影に挑んでいたので、完成が本当に楽しみです。本当におバカな内容ですが、何も考えずにゲラゲラと笑いながら楽しんで見てもらえたら嬉しいです。

●なえなの（チビ太役）ちび太！？ 髪の毛どうするんだろう…！ が真っ先に思い浮かんだ気持ちです。笑ちび太はとにかく叫びます。おそ松兄弟に振り回されるたびに怒り、叫ぶので、普段あまり声を張らない自分にとっては難しく感じました。撮影期間、今まで自分でも聞いたことのない声をたくさん出しました。笑 あとはちび太特有の江戸っ子の話し方も特徴をつかむのが大変でしたね。現場では、ちび太のおでんの屋台に本物のおでんが並んでいて、私のシーンはだし汁を飲むだけだったのですが、それが本当に美味しくて感動しました。目の前でたくさんおでんの具を食べているおそ松兄弟の皆さんを見ながら、「いいなぁ」と思っていました。最初から最後まで面白いシーンがぱんぱんに詰め込まれている作品です！ぜひ劇場でご覧ください。

●野口衣織（＝LOVE）（橋本にゃー役）ずっと愛され続けているおそ松さんの映画第2弾に出演させていただけるなんて、今でも夢をみているみたいです。初の映画撮影、緊張していたのですが、アイドルの時はきゅるきゅる！ ステージを降りると毒舌！ な、にゃーちゃんの本当の猫ちゃんみたいな二面性がある部分に台本を読みながら沢山癒されていました。そして、初めてアクションシーンにも挑戦させていただきました！ 川村組の皆さんのおかげでかっこいい素敵なシーンになっています！映画おそ松さん第2弾、私も公開がとても楽しみです！ ドタバタコメディの波に身を委ねながら楽しんでいただけたらうれしいです。

●三宅弘城（松野松造役）キングオブナンセンス、赤塚不二夫先生の作品の世界に参加できたことを、役者として、そしていちファンとして誇りに思います。厳かな気持ちでバカバカしいことを真剣に演りました。川村監督の人間関係や家族愛などのドラマ部分を大切にした演出も、赤塚先生のギャグの世界をさらに引き立たせているのではないでしょうか。家族でわちゃわちゃするシーンでは、6人兄弟が本気でスキンシップしてくれて、とても楽しかったのを覚えています。キュートさと面白さがさらにアップした新たな「おそ松さん」楽しんでいただけると思います。

●木村多江（松野松代役）川村監督との久々の再会が嬉しくて、しかもなんでもありな映画の予感！わくわくしました。その通り、なんでもありな世界の、ダメダメな息子たちをこよなく愛するお母さん役、お芝居もなんでもあり！ そのせいなのか？ なぜか身体中がよく筋肉痛でした。自由で優しくて温かい現場、その雰囲気がそのまま映画にまるっと詰まってるんじゃないかしら。ダメダメだっていいじゃない、幸せの形はみんな違ってていいよね、と肩の力を抜いて、頭をからっぽにしてくれる映画です。みんなのダメっぷり、自由っぷりを楽しんでください。

（文＝リアルサウンド編集部）