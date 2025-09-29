福田翔生が開始8分先制ゴールにPK獲得の大仕事!! ブレンビー指揮官の期待に応える
ブレンビーのFW福田翔生が28日、デンマークリーグで3試合ぶりとなる今季2点目を決めた。
福田は第7節で途中出場からリーグ戦初ゴールを奪い、以降は先発出場が続いている。もっとも以降は得点がなかった中で28日のオーデンセ戦でも先発入りすると開始8分、味方のシュートのこぼれ球に反応。GKが弾いたところを冷静にゴールに流し込んで先制点を記録した。
さらに福田は2-1の前半44分、ペナルティエリア手前で横パスを受けてそのままエリア内に侵入すると、中に切り込んだ際に右足を踏まれて転倒。当初はノーファウルの判定だったが、VARの介入を経てPKに変更された。このPKを味方が成功し、ブレンビーは最終的に5-1で勝利した。
現地メディア『ティップスブレデット』が今節の直前に掲載した記事によると、スティーブ・クーパー監督は先発の座を掴んでいる福田について「彼の性格、野心、ボールを捌く技術を本当に気に入っている」とコメント。続けて「彼は非常に良い姿勢を示しており、僕らは試合ごとに良くなっていく彼のプロセスをサポートしていきたい」と期待を寄せており、そうした言葉に応えるプレーになった。
