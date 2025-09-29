XG、マクドナルド「青いマックの日」特別サポーターに就任！「誇りに感じています」（CHISA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XGが、10月19日に全国のマクドナルド店舗で実施される、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動「青いマックの日」の特別サポーターに就任した。

■メンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせた「BLUE GALAXY SET」

2025年3月の『#リアタイマクパ』依頼のカムバックとなるXG。今回は、XGメンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせたオリジナルセットメニュー「BLUE GALAXY SET」が、10月1日から10月31日の期間限定で、モバイルオーダーおよびマックデリバリー(R)サービスで販売される。

「BLUE GALAXY SET」は、メンバー同士の“ケミ”（コンビやトリオなどグループ内でのユニットを指す通称）3組によるセットメニューをラインアップ。募金付きセットを注文することで、「青いマックの日」のチャリティに参加することができる（募金なしも選択可能）。

■XGメンバー出演『#青いリアタイマクパ』開催決定

また、「青いマックの日」に先駆け、10月15日には、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる『#リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）』の特別版として『#青いリアタイマクパ』を開催。

『#青いリアタイマクパ』は、XGのメンバーが「BLUE GALAXY SET」を食べながら、メンバーのお気に入り宇宙人アバターの紹介や、XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の訪問動画の公開、視聴者がハートをタップして想いを届ける「TAP THE BLUE HEART」など、盛りだくさんの内容が予定されている。

■配信中にXGに紹介されるかも!? 『#青いリアタイマクパ』に出演できる宇宙人アバターを大募集

顔写真をもとに宇宙人アバターを生成できるジェネレーターを『#青いリアタイマクパ』特設サイト内にて10月1日より公開。集まった宇宙人アバターの中から抽選で選ばれた宇宙人を、『#青いリアタイマクパ』を配信する架空の店舗「マクドナルドGALAXY店」に招待する。配信の中で、XGメンバーが気になった宇宙人アバターとして紹介されるかもしれないので、ぜひ参加しよう。

■「青いマックの日 × XG」オリジナル壁紙を配布

「青いマックの日 × XG」オリジナル壁紙が配布決定。第1弾が10月1日より特設サイトにてダウンロードが可能となる。

また、10月16日からは第2弾として、マクドナルド公式アプリ内の特設サイト「GALAXY STATION」からエントリー（初回のみ）後、公式アプリからモバイルオーダー・マックデリバリーサービスで「BLUE GALAXY SET」を1回以上注文・購入することで、購入特典の特別版の壁紙がもらえる。

■特別サポーターのXGが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した様子も公開予定

XGのメンバーが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した様子は、10月15日の『#青いリアタイマクパ』で紹介。また、10月16日より、青いマックの日特設サイトにて公開される。

■「青いマックの日」特別施策

10月19日の「青いマックの日」に先駆け、XGの撮り下ろしビジュアルをマクドナルド公式XやTikTokで順次公開予定。

また、「青いマックの日」当日は、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）において、当日限定の特別動画やメンバーからのメッセージもデジタルサイネージで掲出され、店内放送にもXGが登場。デジタルサイネージで掲出されるビジュアルには、「TAP THE BLUE HEART」で集まったバルーンも登場予定だ。

■XG インタビュー