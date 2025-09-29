XG、マクドナルド「青いマックの日」特別サポーターに就任！「誇りに感じています」（CHISA）
XGが、10月19日に全国のマクドナルド店舗で実施される、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動「青いマックの日」の特別サポーターに就任した。
■メンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせた「BLUE GALAXY SET」
2025年3月の『#リアタイマクパ』依頼のカムバックとなるXG。今回は、XGメンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせたオリジナルセットメニュー「BLUE GALAXY SET」が、10月1日から10月31日の期間限定で、モバイルオーダーおよびマックデリバリー(R)サービスで販売される。
「BLUE GALAXY SET」は、メンバー同士の“ケミ”（コンビやトリオなどグループ内でのユニットを指す通称）3組によるセットメニューをラインアップ。募金付きセットを注文することで、「青いマックの日」のチャリティに参加することができる（募金なしも選択可能）。
■XGメンバー出演『#青いリアタイマクパ』開催決定
また、「青いマックの日」に先駆け、10月15日には、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる『#リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）』の特別版として『#青いリアタイマクパ』を開催。
『#青いリアタイマクパ』は、XGのメンバーが「BLUE GALAXY SET」を食べながら、メンバーのお気に入り宇宙人アバターの紹介や、XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の訪問動画の公開、視聴者がハートをタップして想いを届ける「TAP THE BLUE HEART」など、盛りだくさんの内容が予定されている。
■配信中にXGに紹介されるかも!? 『#青いリアタイマクパ』に出演できる宇宙人アバターを大募集
顔写真をもとに宇宙人アバターを生成できるジェネレーターを『#青いリアタイマクパ』特設サイト内にて10月1日より公開。集まった宇宙人アバターの中から抽選で選ばれた宇宙人を、『#青いリアタイマクパ』を配信する架空の店舗「マクドナルドGALAXY店」に招待する。配信の中で、XGメンバーが気になった宇宙人アバターとして紹介されるかもしれないので、ぜひ参加しよう。
■「青いマックの日 × XG」オリジナル壁紙を配布
「青いマックの日 × XG」オリジナル壁紙が配布決定。第1弾が10月1日より特設サイトにてダウンロードが可能となる。
また、10月16日からは第2弾として、マクドナルド公式アプリ内の特設サイト「GALAXY STATION」からエントリー（初回のみ）後、公式アプリからモバイルオーダー・マックデリバリーサービスで「BLUE GALAXY SET」を1回以上注文・購入することで、購入特典の特別版の壁紙がもらえる。
■特別サポーターのXGが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した様子も公開予定
XGのメンバーが「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問した様子は、10月15日の『#青いリアタイマクパ』で紹介。また、10月16日より、青いマックの日特設サイトにて公開される。
■「青いマックの日」特別施策
10月19日の「青いマックの日」に先駆け、XGの撮り下ろしビジュアルをマクドナルド公式XやTikTokで順次公開予定。
また、「青いマックの日」当日は、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）において、当日限定の特別動画やメンバーからのメッセージもデジタルサイネージで掲出され、店内放送にもXGが登場。デジタルサイネージで掲出されるビジュアルには、「TAP THE BLUE HEART」で集まったバルーンも登場予定だ。
■XG インタビュー
Q. 今回「青いマックの日」でXGさんが特別サポーターとなりました。「青いマックの日」について知っていましたか？ 今回のお話を聞いていかがですか？
CHISA：実は、今回「青いマックの日」という素晴らしい活動を初めて詳しく知ったのですが、病気と向き合う子どもたち、そしてそのご家族の方々をサポートさせていただける、そんな温かい輪の一員になれることを誇りに感じています。今後も私たちの音楽やアートを通して笑顔になっていただけるように頑張ろうと思いました！
Q. 「青いマックの日」はチャリティイベントとして病気と向き合う子どもとそのご家族を応援しています。数々の作品を通して世界中にパワーを届けているXGの皆さんですが、今回の企画を通してどんなパワーを届けたいですか？
JURIN：今回の企画で、病気と強く向き合っている子どもたちやご家族の皆様方へ、“自分はひとりじゃない！”と感じてもらえる大きな愛のエネルギーをお届けできたらなと思います。今回の私たちの参加が「ドナルド・マクドナルド・ハウス」をご利用される皆様の笑顔だったり、この企画を初めて知った方々の小さな一歩、勇気のきっかけに繋ればとてもうれしいなと思います。
Q. 今回の「青いマックの日」は、「みんなのラブが、パワーになる」をテーマにしています。皆さんはどんなところからいつもパワーをもらっていますか？ また、皆さんが届けたい“ラブ”も教えてください。
HARVEY：まさにそのテーマのように私もメンバーや、家族、そしてALPHAZ（XGのファンネーム）の皆さんのラブからパワーをもらっています！ たくさんのラブで元気をもらっている分、私自身も周りの方々が元気になる温かいラブを届けたいです。
Q. 本日の撮影で“ラブ”を感じたエピソードはございますか？
HARVEY：待機時間もメンバーと一緒にずっと過ごしていたので、そこでふざけあったりしている自分たちも、第三者目線から見たときに“あ、愛し合ってるな！”って感じました（笑）。
Q. 購入時に募金付きもセットも選べる今回の「BLUE GALAXY SET」ですが、こだわったポイントや、今回“ケミ”でセットを作っていただいたので、ケミの注目ポイントを教えてください。
JURIA：今回私はHARVEYとHINATAと一緒にセットを考えました。「いろいろな人とシェアしてマックを楽しめる」をテーマにメニューを考えたので、家族や友達、大切な人と一緒にシェアしてマクドナルドを楽しんでほしいです！
Q. 2025年の2月、3月に続いて『#リアタイマクパ』へのご出演となります。意気込みや、ALPHAZの皆さんとの交流で楽しみにしていることを教えてください。
MAYA：ALPHAZと配信を観てくれる皆さんともう一度一緒に『リアタイマクパ』ができてとてもうれしいです。前回のように最高な時間にしたいし、ALPHAZとおいしく食べながらいろんなお話ができたらなと思います。
Q. 青いマックの日は“青”がテーマカラーですが、今回の撮影での衣装の注目ポイントを教えてください。
HINATA：皆さんにパワーをお届けできるように、今回青を取り入れたり、カラフルで面白いスタイリングになっています！ 形もそれぞれ独特でかわいいのでお気に入りです。特に、私が着ているワンピースの形もかわいくて大好きです。
Q. 最後に、病気と向き合う子どもやそのご家族、ハウスのスタッフやボランティアの皆様、そしてお客様など、「青いマックの日」にかかわる皆様へのエールやメッセージをお願いします。
COCONA：今回、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問してみて、病気に向き合うお子さんとそのご家族にとってこんなにも素晴らしい環境があることを改めて知ることができました。本当に素晴らしい経験だったと思います。「青いマックの日」をきっかけに多くの人にハウスを知ってもらうために、私たちXGが少しでも力になれたらと思います。XGと一緒に「青いマックの日」を盛り上げていきましょう！
■イベント情報
『#青いリアタイマクパ』
10/15（水）20:30～
※配信プラットフォーム：
・マクドナルド公式YouTubeアカウント
・マクドナルド公式TikTokアカウント
・マクドナルド公式Instagramアカウント
※配信プラットフォームにより一部演出が異なる
出演：XG
内容：
・「青いマックの日」への想い、「ドナルド・マクドナルド・ハウス」や『#青いリアタイマクパ』に出演している宇宙人について
・XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」訪問動画の公開
・みんなでハートをタップして店舗にバルーンを届ける「TAP THE BLUE HEART」
など
※中止・変更となる場合あり
■関連リンク
『#青いリアタイマクパ』特設サイト GALAXY STATION ※10月1日10時30分公開
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/bluegalaxystation
「青いマックの日」特設サイト
https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/local/mchappyday/
マクドナルド公式 SNS
X
https://x.com/McDonaldsJapan
YouTube
https://www.youtube.com/user/whatsupmcdonalds
TikTok
https://www.instagram.com/mcdonaldsjapan/
XG OFFICIAL SITE
http://xgalx.com/xg/