松村北斗（SixTONES）＆松本若菜が、バラエティーMCで初タッグ！トーク番組「情熱ナイトフィーバー」を、日本テレビにて本日9月29日（月）23:59〜24:54放送。

「情熱ナイトフィーバー」は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込む“アネキゲスト”からその道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘り！

◆アネキゲスト：田畑智子 × ポテトサラダ

実家は約300年続く老舗料亭の田畑智子。幼少期から食べ親しみ、愛してやまないポテトサラダ（ポテサラ）への情熱を語り尽くす！

【ご飯とあわせてみようポテサラ】【弁当のポテサラ最適解】【最強のポテサラ3選VSわたしのポテサラ】

ポテサラ＋ポン酢＋ラー油＝餃子!? という謎の方程式も登場。さらに自慢の手作りポテサラをスタジオで実演し、MC2人も試食。最初は「ポテサラに全然興味ない」と言っていた松村だったが、田畑の情熱に触れるうちに、次第にその魅力に引き込まれていく。

田畑は「ポテサラのおかげで私が出せました」と語り、俳優業とポテサラが繋がる部分──“演じる”ことと“作る”ことの奥深いリンクが。俳優業とポテサラの意外な共通点とは？

◆アネキゲスト：とよた真帆 × 石

鉱物に魅了されるとよた真帆。「石の上で私たち生きてますから」と語るとよたが“石”という奥深い世界を語り尽くす！

【水石は究極の妄想芸】【落ちている石からどうやって探す？】【石は「見立て」て「育てる」もの】

石の専門雑誌『愛石』で連載を持つほどの情熱を持つとよたが、自然が作る造形美に妄想を重ねる“水石”の魅力を紹介。MC2人も探石に挑戦。松本は「コレ綺麗じゃない？」と手にした石に、思わず声が弾む場面も。

拾った石に銘をつけるという“見立て”の発想に触れ、松村は「正直めちゃくちゃ興味持ちました」、松本は「ロマンだと思います」。果たして、石の世界の魅力とは？

◆出演者

MC： 松村北斗（SixTONES）、松本若菜

アネキゲスト：とよた真帆、田畑智子

◆公式X

@nightfever_ntv