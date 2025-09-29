株式会社ワイドトレードは、Leofotoの対象製品を購入して応募した先着10名に、SummitCreative製ショルダーバッグをプレゼントする20th ANNIVERSARYキャンペーンを開催している。

同社の創立20周年を記念したキャンペーン。写真家のルーク・オザワ氏、喜多則子氏、辰野清氏が監修した、Leofotoのコラボレーション三脚が対象となる。

プレゼント品は、同社が取り扱うバッグブランド「SummitCreative」のショルダーバッグ。「TENZIN」シリーズの4L、7L、10Lの3モデルから選択できるという。カラーもブラック、オレンジ、シャンパーニュの3色から選べる。

キャンペーンは在庫がなくなり次第終了するとしている。

キャンペーン名

20th ANNIVERSARYキャンペーン

キャンペーン内容

対象製品を特定の店舗で購入し応募すると、Summit Creative「TENZIN」ショルダーバッグが先着10名に当たる。サイズ、カラーは選択が可能。

購入対象製品

Mr.LUKEコラボ

・LK-324C＋LK-60

・LK-324C＋LK-60＋BV-15

喜多規子プロデュース

・LS-324CKN

・LS-324CKN＋LH-40

・LS-324CKN＋LH-40＋UC-05＋AM-5TK

辰野清プロデュース

・LS-284CTK＋LH-36TK

・LS-284CTK＋LH-36TK＋UC-05＋AM-5TK

購入対象店舗

・レオフォト/サミットクリエイティブショールーム

・楽天市場公式ショップ

・Amazon公式ショップ

プレゼント品

・ショルダーバッグ4L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)

・ショルダーバッグ7L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)

・ショルダーバッグ10L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)