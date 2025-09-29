キャンペーン：ワイドトレード創立20周年記念、Leofoto「写真家コラボ三脚」購入でSummitCreativeショルダーバッグをプレゼント
株式会社ワイドトレードは、Leofotoの対象製品を購入して応募した先着10名に、SummitCreative製ショルダーバッグをプレゼントする20th ANNIVERSARYキャンペーンを開催している。
同社の創立20周年を記念したキャンペーン。写真家のルーク・オザワ氏、喜多則子氏、辰野清氏が監修した、Leofotoのコラボレーション三脚が対象となる。
プレゼント品は、同社が取り扱うバッグブランド「SummitCreative」のショルダーバッグ。「TENZIN」シリーズの4L、7L、10Lの3モデルから選択できるという。カラーもブラック、オレンジ、シャンパーニュの3色から選べる。
キャンペーンは在庫がなくなり次第終了するとしている。
キャンペーン名
20th ANNIVERSARYキャンペーン
キャンペーン内容
対象製品を特定の店舗で購入し応募すると、Summit Creative「TENZIN」ショルダーバッグが先着10名に当たる。サイズ、カラーは選択が可能。
購入対象製品
Mr.LUKEコラボ
・LK-324C＋LK-60
・LK-324C＋LK-60＋BV-15
喜多規子プロデュース
・LS-324CKN
・LS-324CKN＋LH-40
・LS-324CKN＋LH-40＋UC-05＋AM-5TK
辰野清プロデュース
・LS-284CTK＋LH-36TK
・LS-284CTK＋LH-36TK＋UC-05＋AM-5TK
購入対象店舗
・レオフォト/サミットクリエイティブショールーム
・楽天市場公式ショップ
・Amazon公式ショップ
プレゼント品
・ショルダーバッグ4L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)
・ショルダーバッグ7L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)
・ショルダーバッグ10L(ブラック/オレンジ/シャンパーニュ)