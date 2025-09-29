Snow Man宮舘涼太がハイジュエリーを纏う！ヨーロピアンな世界観とともに8コーデを披露
Snow Manの宮舘涼太が、1年ぶりの登場となる『GIANNA ISSUE16 SPECIAL EDITION版』（9月29日発売）の表紙を飾った。
■グループとして、役者として、これからの展望を語る
「INSPIRING DIGNITY／心動かす品格」をテーマのもと行われた撮影で、宮舘が纏うパリ5大名門ジュエラーのハイジュエリーがいっそう輝きを放ち、ヨーロピアンな世界観とともに8コーデで魅せるモードシューティング。
インタビューでは、10月3日に全国公開される初単独出演映画『火喰鳥を、喰う』への想いやファッションが与える影響、グループとして、また役者として、これからの展望についても語っている。
なお、『GIANNA』#16 通常版の表紙は多部未華子、バックカバーは大沢たかおが飾っている。
■書籍情報
2025.09.29 ON SALE
『GIANNA』#16 通常版／SPECIAL EDITION版
