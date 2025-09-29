後藤真希が自身のInstagramを更新し、40歳のバースデーショットを披露した。

【写真】40歳の誕生日を迎えた後藤真希が美デコルテ＆美脚あらわな赤いライブ衣装姿を公開

■後藤「ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」

9月23日に大阪・ゴリラホールで『後藤真希 LIVE 2025 ～The☆Collection～』を開催した後藤。この日は後藤の40歳の誕生日だった。

本投稿は、「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございました」と感謝の気持ちを記し、「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました」と報告。続けて「ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」と意気込みを綴り、複数枚の写真を披露した。写真は、美デコルテ＆美脚あらわな花柄の赤い衣装を着た姿のオフショット（1～3枚目）と自身の顔がプリントされたライブTシャツを着た“おなかチラ見え”ショット（4～6枚目）。他に、ファンと一緒に撮影したステージでのショット（7枚目）も。

SNSには「こんなにキレイで可愛い40歳はなかなかいないです」「こんなキレイな40歳羨ましい!!」「40歳には見えない美しさと美脚にうっとり」「何歳になっても綺麗」「奇跡の40歳」と絶賛する声とたくさんの祝福メッセージが寄せられている。

■写真：美デコルテ＆美脚あらわな花柄赤衣装の後藤真希

■大阪でのライブの様子を一部公開

大阪公演の雰囲気が分かるダイジェスト動画も公式Instagramに投稿されている。