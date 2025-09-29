伊織もえ、ラバースーツ姿に衝撃！ 『東京ゲームショウ』コスプレ写真大量アップで「爆発しそう」「似合ってた」
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが28日、自身のXを更新。きのう閉幕した『東京ゲームショウ2025』で披露したコスプレ写真などを大量に公開し、ネット上で話題となっている。
【写真】大量のコスプレ！美ボディ強調のラバースーツ姿の伊織もえ
『東京ゲームショウ』の会期中は、さまざまな企業ステージに参加し、コスプレ姿などを披露した伊織。Xでは、ラバースーツやショートパンツ姿など、ゲームをイメージした衣装やキャラのコスプレ写真をXでアップした。
伊織は「4日間すごい密度で過ごして本当に楽しかったです！短い時間だけど好きなブースも色々見れたし、新しい面白そうなゲームも発見したし、自由時間はずっとぶらぶらしてて充実してました！！ 皆さんのおかげで最後まで元気いっぱい頑張れました！ ありがとうございました！」と伝えている。
コスプレ写真にファンは「このラバースーツ姿がみれるとか羨まし過ぎなんだが」「撮影出来る人が羨ましい」「いおりんのおっぺぇ爆発しそう」「伊織もえちゃんのプロームコスプレめっちゃかわいい」「コスプレ似合ってた」「毎年いおりんの早着替えと体力には驚かされてばかりですが、着るのが大変と噂のラバースーツで登壇していただけるとは思いませんでした！」などと興奮している。
