5児の父・杉浦太陽、子育てはいまだに新鮮 18年ぶりの女の子に緊張も「メロメロです！」
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が29日、都内で行われた『Ameba教育Meetup』に登場した。妻でタレントの辻希美（38）との間に今年8月、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、産後約1ヶ月となった心境を明かした。
【写真】カワイイ…18年ぶりの女の子にメロメロな杉浦太陽
8月に育休を取得し、現在は仕事に復帰した杉浦。7年ぶりの育児＆18年ぶりの女の子となり、今は「新鮮ですね」とにっこり。「『5児も経験しているじゃん』じゃないんですよ。毎回新しい発見がある」といい、「緊張します。今は小さすぎてどう扱っていいか…18年のブランクは大きいですよね」と明かした。
また、夢空ちゃんの成長について「まだ生後1か月くらいで4キロくらいしかないんですけど、ここ1週間くらいでぷにぷにしたら目が合って笑ってくれるようになった。“ずきゅん”ってなって崩れ落ちましたね（笑）。こんなにやられるんだと思ってメロメロです！」と幸せそうに語った。
同イベントは、塾情報サービス「Ameba塾探し（アメーバ塾探し）」が、教育事業を発信することを目的に、2025年7月より定期開催している教育系ブロガー向けイベント。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
