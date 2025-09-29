HANA、初の東京ドームステージ決定 『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演へ
7人組ガールズグループ・HANAが、11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』に出演することが29日、発表された。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
今回は、BMSGとちゃんみながタッグを組んだ「GIRLS GROUP AUDITION『No No Girls』」より誕生したHANAの出演が決定。グループ結成後、初めて東京ドームのステージに立つ。
