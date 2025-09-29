ハッチンソン監督ら3人と契約解除、久藤コーチが暫定的に指揮

ジュビロ磐田は9月29日、ジョン ハッチンソン監督との契約を28日付で解除したと発表した。

後任については、決定次第知らせるとしている。

ハッチンソン氏とともに、ショーン オントンコーチ、アーチ セリミ ヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスとの契約解除も発表された。なお、29日のトレーニングより久藤 清ーコーチが暫定的にチームの指揮を執る。

オーストラリア国籍のハッチンソン氏は、横浜F・マリノスのヘッドコーチなどを経て、2025年1月から磐田の監督に就任していた。同氏はクラブを通じて「選手やスタッフが全身全霊でJ1昇格という目標を達成できるように頑張ってくれて誇りに思います。例え私が去ることになってもクラブのミッションは変わりませんので、ファンの皆様は信じてクラブを応援し続けてください。成功を願っています」とコメントを発表した。

シーズン佳境での突然の解任発表に、SNS上では「お疲れ様でした」「仕方ないね」「残念」「感謝しかない」「えーマジか」「必ずいい方向に進んでください」「色々心中複雑」「このタイミングでか」「えええ…」など様々なコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）