【ライブレポート】高橋優、故郷・秋田県での弾き語りワンマンライブ開催。全国ツアー&＜秋田CARAVAN MUSIC FES 2026＞開催発表も
高橋優が、9月27日・28日の2日間にわたり、故郷・秋田県での弾き語りワンマンライブ＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞を開催した。
秋田県出身のアーティストとして、地元を音楽で盛り上げるべく2016年から秋田県内にある13の市を巡るキャラバン型フェス＜秋田CARAVAN MUSIC FES＞を開催してきた高橋優。メジャーデビュー15周年という節目の今年は同フェスの開催を休止し、原点である弾き語りでのスペシャルライブを秋田県・秋田県立体育館で実施した。
スポットライトを浴びながら会場に登場した高橋優は、代表曲「福笑い」、「明日はきっといい日になる」はもちろん、2010年のメジャーデビュー曲「素晴らしき日常」から、2025年に15周年を迎えたデビュー日である7月21日にリリースしたアニバーサリーソング「エンドロール」、さらにはインディーズ時代の楽曲まで新旧織り交ぜ、アンコールを含めた23曲を各日セットリスト違いで披露。2日間で約9,000人のファンを魅了した。
「“ありがとう”には『これからも宜しくね！』という想いを込めている」と15周年イヤーの更なる意気込みを見せ、過去と未来を1つに繋いでいく姿で、高橋優のキャッチフレーズでもある “リアルタイム・シンガーソングライター” を体現した。15年間の歩みの中で感じた光と希望、そして感謝、ここから始まる新たな旅の予感を胸に、また会える日まで。高橋優らしいそんな約束を交わした2日間だった。
また高橋優はベストアルバム『自由悟然』を携えた＜高橋 優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」＞を廻るツアーを開催することを発表した。本ツアーは12月26日の秋田県・あきた芸術劇場ミルハス 大ホールを皮切りに全28カ所30公演で開催する。
さらに、2026年9月26日・27日の2日間で＜秋田 CARAVAN MUSIC FES 2026＞を開催も決定。今回は8カ所目として秋田県にかほ市・象潟グラウンドにて行われる。さらなる詳細は公式からのアナウンスを待ってほしい。
12月10日にリリースするメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』は、代表曲「明日はきっといい日になる」、「福笑い」などはもちろん、インディーズアルバム『僕らの平成ロックンロール』に収録された「駱駝」、デビュー楽曲「素晴らしき日常」、2017年ABC夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソングにもなった「虹」、TBS『news23』エンディングテーマソング「キセキ」などのタイアップ曲も含め、高橋優がこれまでの活動で生み続けてきた43曲＋未発表の新曲2曲の全45曲が揃う。
『自由悟然』は“混沌の時代にもがきながらも是非を見極め、然るべき自由を求め唄い続けた15年”という意味が込められ、15年間その時々に表現してきた想いをのせ歌ってきた楽曲から選りすぐった高橋優のオールタイムベストになっているという。ライブ定番曲やアップテンポなナンバーを収録した“優勝盤”、聴く人をもてなす”優遇盤”、バラードを集めた“優男盤”（やさおばん）のCD3枚組。どこを切っても高橋“優”が詰まった金太郎飴のような作品が完成したとのことだ。
写真◎新保 勇樹
■＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞セットリスト
◆9月27日（土）
M1.駱駝
M2.こどものうた
M3.福笑い
M4.雑踏の⽚隅で
M5.明⽇から戦争が始まるみたいだ
M6.メロディ
M7.微笑みのリズム
M8.花のように
M9.野に咲く花になるまで
M10.プライド
M11.がんばれ細野さん
M12.ロードムービー
M13.アスファルトのワニ
M14.少年であれ
M15.勿忘草
M16.リアルタイムシンガーソングライター
M17.現実という名の怪物と戦う者たち
M18.BE RIGHT
M19.虹
M20.明日はきっといい日になる
M21.エンドロール
EN1.BEAUTIFUL
EN2.ピーナッツ
◆9月28日（日）
M1.福笑い
M2.陽はまた昇る
M3.素晴らしき日常
M4.明⽇から戦争が始まるみたいだ
M5.8月6日
M6.同じ空の下
M7.微笑みのリズム
M8.花のように
M9.16歳
M10.HIGH FIVE
M11.サンドウィッチ
M12.靴紐
M13.友へ
M14.産まれた理由
M15.キセキ
M16.リアルタイムシンガーソングライター
M17.現実という名の怪物と戦う者たち
M18.太陽と花
M19.虹
M20.明日はきっといい日になる
M21.エンドロール
EN1.こどものうた
EN2.現下の喝采
◾️＜高橋 優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」＞
2025年
12月26日（金） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
開場17:30 / 開演 18:30
12月27日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
開場15:30 / 開演 16:30
2026年
1月9日（金） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
開場17:30 / 開演 18:30
1月24日（土） 大阪・フェスティバルホール
開場16:30 / 開演 17:30
1月25日（日） 大阪・フェスティバルホール
開場15:30 / 開演 16:30
1月31日（土） 香川・サンポート高松
開場16:30 / 開演 17:30
2月15日（日） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
2月21日（土） 宮城・東京エレクトロンホール宮城
開場16:30 / 開演 17:30
2月23日（月・祝） 岡山・倉敷市民会館
開場16:30 / 開演 17:30
3月7日（土） 富山・新川文化ホール
開場16:30 / 開演 17:30
3月8日（日） 長野・上田市交流文化芸術センター (サントミューゼ)
開場16:30 / 開演 17:30
3月20日（金・祝） 三重・クラギ文化ホール （松阪市民文化会館）
開場16:30 / 開演 17:30
3月21日（土） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
開場16:30 / 開演 17:30
4月11日（土） 群馬・高崎芸術劇 大劇場
開場16:30 / 開演 17:30
4月18日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
4月19日（日） 佐賀・鳥栖市民文化会館
開場16:30 / 開演 17:30
4月25日（土） 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
4月26日（日） 青森・弘前市民会館 大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
5月9日（土） 静岡・静岡市清水文化会館 （マリナート）
開場16:30 / 開演 17:30
5月13日（水） 神奈川・カルッツ川崎
開場17:30 / 開演 18:30
5月17日（日） 福島・いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
5月24日（日） 千葉・市川市文化会館
開場16:30 / 開演 17:30
6月6日（土） 京都・文化パルク城陽 プラムホール
開場16:30 / 開演 17:30
6月7日（日） 奈良・なら100年会館 大ホール
開場16:30 / 開演 17:30
6月13日（土） 島根・出雲市民会館
開場16:30 / 開演 17:30
6月14日（日） 広島・上野学園ホール
開場16:30 / 開演 17:30
6月20日（土） 沖縄・アイム・ユニバース てだこホール
開場16:30 / 開演 17:30
6月27日（土） 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール
開場16:30 / 開演 17:30
7月4日（土） 北海道・旭川市民文化会館
開場16:30 / 開演 17:30
7月5日（日） 北海道・カナモトホール
開場16:30 / 開演 17:30
◆チケット代
FC先行指定席：￥8,400（税込）
一般前売指定席：\9,500（税込）
※当日券は\10,000（税込）
・学割
小学生以下：\4,000返金
中・高校生:\2,000返金
※当日会場にて身分証・学生証確認の上返金
・FC会員割
FC会員：\1,000
※FC先行以外のチケット購入者対象
※当日会場にてFC会員情報確認の上返金
・枚数制限：お一人様4枚まで
・席種：全席指定
※複数公演申込OK（同会場を除く）
▼特設サイト
https://fc.takahashiyu.com/feature/15thlivetour2025-2026
■＜秋田CARAVAN MUSIC FES 2026＞
日程：2026年9月26日（土）、2026年9月27日（日）
場所：秋田県にかほ市・象潟グラウンド
URL：https://acmf.jp/2026/
■メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』
発売日：2025年12月10日（水）
CD購入リンク：https://takahashiyu.lnk.to/Jugonen
○初回限定盤A（3CD＋1BD）
品番：WPZL-32233〜36
価格：\8,250（税込）
※Blu-ray：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。）
○初回限定盤B（3CD＋1BD）
品番：WPZL-32237〜40
価格：\8,250（税込）
※Blu-ray：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録
○初回限定盤C（3CD＋1DVD）
品番：WPZL-32241〜44
価格：\7,150（税込）
※DVD：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。）
○初回限定盤D（3CD＋1DVD）○
品番：WPZL-32245〜48
価格：\7,150（税込）
※DVD：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録
○通常盤（3CD）
品番：WPCL-13714〜16
価格：\4,950（税込）
○初回限定盤A（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット
品番：WPZL-60070〜73
価格：\10,450（税込）
※初回限定盤Aに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。
※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。
※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。
○初回限定盤B（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット
品番：WPZL-60074〜77
価格：\10,450（税込）
※初回限定盤Bに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。
※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。
※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。
○初回限定盤C（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット】
品番：WPZL-60078〜81
価格：\9,350（税込）
※初回限定盤Cに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。
※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。
※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。
○初回限定盤D（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット
品番：WPZL-60082〜85
価格：\9,350（税込）
※初回限定盤Dに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。
※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリル眼鏡スタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。
※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。
◆店舗別オリジナル特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：サコッシュ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
※更に楽天ブックスでご購入いただいたお客様には楽天ブックス限定オリジナルデザイン配送BOXで商品をお届けいたします。
全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通特典：ステッカー
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
