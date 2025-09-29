狢臻時代瓩療来だ。大相撲秋場所で横綱昇進後の初優勝を遂げた大の里（２５＝二所ノ関）が２９日、茨城・阿見町の部屋で会見に臨んだ。

大の里は２８日の千秋楽を１敗で迎えた。本割で２敗の横綱豊昇龍（２６＝立浪）に押し出しで敗れたが、決定戦で豊昇龍を寄り倒しで下し、２場所ぶり５度目の賜杯を抱いた。

会見で大の里は「今までの優勝とは、また一味違う感じもある。最高位の番付で優勝することは、先場所はかなわなかったけど、こうやって（横綱）２場所目で成し遂げられた。これからも（優勝）回数を重ねていきたい」と充実した表情を見せた。

千秋楽の前夜には、師匠の二所ノ関親方（横綱稀勢の里）から「淡々といきなさい。考える必要はない」と声をかけられた。大の里は「１４日目にあいさつしに行った時に言われて、あまりピンとこなかったけど、（本割で）１回負けてその言葉の意味が染みた。淡々とという言葉を自分で言い聞かせて、決定戦に挑むことができた」と明かした。

先場所は平幕Ｖを許したが、今場所は豊昇龍と白熱した優勝争いを繰り広げた。その存在について「高校時代から１つ上の先輩で、大相撲の世界に入ってもずっと負けていた。こういう形で最後勝てて良かった。（豊昇龍が）先に横綱になって、自分もあの人の背中を追って負けたくないという気持ちを持って、横綱になれたと思うので。あの人の存在は僕の中ですごく大きいと思うので、これからも一緒に頑張っていきたいと思う」と力説した。

これからも両横綱が角界をけん引していきそうだ。