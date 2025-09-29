iScreamが、新曲「Better Off」を本日配信リリースした｡今作は9月30日より日本テレビ、BS11、AT-Xで順次放送開始となるTVアニメ『矢野くんの普通の日々』のエンディング主題歌となっている。

新曲「Better Off」は、未来を信じて一歩を踏み出す勇気をテーマにしたポジティブなエレクトロポップチューンだという。2000年代にエレクトロ／テクノ／ハウスといったクラブミュージックをJ-POPの文脈に落とし込むことで生まれたY2Kならではのエレクトロポップをベースに現代のガールポップサウンドへとアップデートされ、ポストフックとなる“Better Better Better Off”の軽快なリズムとリフレインが織りなす高揚感は聴くほどにクセになる楽曲に仕上がっているとのこと。

歌詞には“日常の中で少しでも幸せな方向に進みたい”という素直な気持ちから”今の自分を越えてもっと高みを目指したい”という強い想いまでさまざまなポジティブな感情が込められており、その言葉たちを心地よいグルーヴに乗せてiScreamの3人が軽やかに歌い上げている。

そして今作「Better Off」のMVも本日20時に公開されることが決定した。“どこにいても、どんなふうでも、わたしはわたし。”をテーマに、悩みながらも前に進む姿を日常の一コマを切り取ったナチュラルな表情や、パワフルなダンスパフォーマンスで表現しているという。一人ひとりが持つ“ポジティブな感情”の選択や動きの中に、iScreamの3人それぞれの“わたし”が自然と浮かび上がってくるような必見の作品に仕上がっているとのことだ。

また、各音楽ストリーミング配信サービスでのデジタルキャンペーンも開催。詳細はiScreamオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

◾️iScream コメント

iScreamです！

9/29(月)に新曲「Better Off」が配信リリースとなりました！

この曲はTVアニメ「矢野くんの普通の日々」のエンディング主題歌となっております！

“自分らしくいたい”というポジティブな感情がたくさん詰まった楽曲となっています！

そして、リリース日9/29の20:00にはミュージックビデオも公開となります！

カラフルでポップな世界をお楽しみいただけると嬉しいです！

◾️「Better Off」 2025年9月29日（月）リリース

https://lnk.to/iScream_BetterOff ◆デジタルキャンペーン実施決定

○LINE MUSIC再生キャンペーン

「Better Off」を、LINE MUSICにて333回以上再生された方全員に、“スマホ待ち受け画像”をプレゼント！ さらに2,025回以上再生された方全員に、”オフショットチェキ”もプレゼントいたします！

・応募期間：9月29日（月）〜10月27日（月）23:59まで

・特典内容：

333回以上再生の方全員：スマホ待ち受け画像

2,025回以上再生の方全員：スマホ待ち受け画像＆オフショットチェキ

※メンバーソロ×3、集合×1の計4種から、ランダムにて1枚をプレゼントいたします。 ○ダウンロード購入キャンペーン

「Better Off」を、対象ストアにてご購入された方全員に、“オリジナルステッカー”をプレゼント！

・応募期間：2025年9月29日（月）〜2025年10月13日（月）23:59まで

・対象ストア：iTunes、レコチョク

・特典内容：オリジナルステッカー

※幸運な方にはメンバーの直筆サイン入りの可能性も… 詳細：https://ldhrecords.jp/?p=16223

◾️TVアニメ『矢野くんの普通の日々』 ©田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会 ◆放送情報

9月30日（火）より日本テレビ、BS11、AT-Xにて順次放送開始！

日本テレビ：9月30日(火)より毎週火曜25:29〜（※初回は25:35〜）

※放送日時は変更になる場合がございます。

BS11：10月2日（木）より毎週木曜24:00〜

AT-X：10月1日（水）より毎週水曜20:00〜

【リピート放送】毎週金曜 8:00〜、毎週火曜 14:00〜 ◆WEB

公式HP：https://yanokun-anime.com/

公式X：https://x.com/yanokun3（ハッシュタグ #矢野くんの普通の日々） ◆権利表記

©田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会

