久間田琳加、キャミ姿で色白素肌際立つ「心が奪われる」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】モデルで女優の久間田琳加が28日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】久間田琳加、大胆キャミ姿にファン騒然
久間田は「夏のキャミももう最後かな〜？」と季節の変わり目を感じるコメントとともに投稿。白い花柄のキャミソールにデニムを合わせたコーディネートで、色白の素肌を披露している姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「心が奪われる」「スタイル良すぎ」「美肌」「似合いすぎる」「可愛い」「夏の終わりが寂しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
