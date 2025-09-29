森高千里、膝上ミニスカで美脚際立つ「変わらず可愛い」「見惚れた」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/29】歌手の森高千里が28日、自身のInstagramを更新。広島でのコンサートツアーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】森高千里、美脚輝く膝上ミニスカ衣装姿
森高は「2025 森高千里コンサートツアー『あなたも私もファイト！！』 9月28日 広島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）終了しました！」とコンサート開催を報告。赤いジャケットに膝上丈のミニスカートを合わせたステージ衣装姿や、黄色のTシャツにミニスカートを合わせたカジュアルな姿を載せており、「コンサートで広島市に来るのは久しぶりでした。このホールではなんと32年ぶり！」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「変わらず可愛い」「見惚れた」「美脚」「スタイル抜群」「素敵なステージ」「32年前と変わらない」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
