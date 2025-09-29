夜会の貴族は心にもないお世辞ばかり。辟易する公爵の前に挙動不審な兄妹が現れる／不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です
『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です』（出迦オレ：漫画、ももよ万葉：原作/マイクロマガジン社）第1回【全11回】
この記事の画像を見る
伯爵令嬢オフィーリアには、「嘘がわかる」という特殊能力がある。その能力ゆえに、人付き合いができずに引きこもって暮らしていた。ある日、憧れの公爵・クラウディオを一目見るため、オフィーリアは苦手な夜会に参加するも、貴族の嘘ばかりの会話に反応し、会場で震え転げてしまう…。兄と共に急いでその場を立ち去るが、様子を怪しんだクラウディオに目をつけられてしまい――？ 嘘を見抜く令嬢×嘘嫌い公爵の震える!? ロマンスコメディ『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です』を、ご好評につき再連載！ 新規掲載分を追加してお届けいたします。待望の最新3巻は9月29日発売です！
この記事の画像を見る
伯爵令嬢オフィーリアには、「嘘がわかる」という特殊能力がある。その能力ゆえに、人付き合いができずに引きこもって暮らしていた。ある日、憧れの公爵・クラウディオを一目見るため、オフィーリアは苦手な夜会に参加するも、貴族の嘘ばかりの会話に反応し、会場で震え転げてしまう…。兄と共に急いでその場を立ち去るが、様子を怪しんだクラウディオに目をつけられてしまい――？ 嘘を見抜く令嬢×嘘嫌い公爵の震える!? ロマンスコメディ『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です』を、ご好評につき再連載！ 新規掲載分を追加してお届けいたします。待望の最新3巻は9月29日発売です！