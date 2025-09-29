市川中車＆市川團子、親子共演！ 歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛』上演決定
市川中車とその長男の市川團子が親子共演する「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」が、東京・THEATER MILANO-Zaにて2026年5月に上演されることが決まった。
【写真】香川照之、“1人6役”を怪演し「役者業の醍醐味」実感 “圧倒的な演じ分け”の秘話も明かす
本作は文政十（1827）年に江戸河原崎座で初演。作者は『東海道四谷怪談（とうかいどうよつやかいだん）』や『桜姫東文章（さくらひめあずまぶんしょう）』などを手掛けた四世鶴屋南北。当時、江戸で人気を博していた十返舎一九の『東海道中膝栗毛（とうかいどうちゅうひざくりげ）』に着想を得て、それとは逆に京都を起点に江戸を目指しながら、五十三次の宿場で物語が展開されていく。
長らく上演が途絶えていたが、昭和五十六（1981）年に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座にて復活上演させた。澤瀉屋（おもだかや）の中でも特に人気が高く、これまで12回再演された本作は「三代猿之助四十八撰」のひとつに数えられている。
「歌舞伎町大歌舞伎」と題したTHEATER MILANO-Zaでの歌舞伎公演は、2024年に初めて上演された。
今回2026年は、近年、新作歌舞伎『流白浪燦星（ルパン三世）』に出演、映像でも香川照之の名で活躍を続ける市川中車と、その息子で昨年はスーパー歌舞伎『ヤマトタケル』にてヤマトタケルを演じ、家の芸である『義経千本桜』にも挑戦する歌舞伎界のホープ・市川團子が出演。宙乗りあり・早替りありのエネルギッシュでスペクタクルな本演目を上演する。
THEATER MILANO-Zaで宙乗りを行うのは初の試みとなり、新宿、そしてTHEATER MILANO-Zaならではの形で、かつてないエンタメ性の高い歌舞伎公演を実現する。
「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」は、THEATER MILANO-Zaにて2026年5月上演。
