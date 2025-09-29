手越祐也、農作業に勤しむ姿もカッコいい「今年も美味しい手越米なんだろーなー」
NEWSの元メンバーで歌手の手越祐也が28日にインスタグラムを更新。福島県郡山で稲刈りを行った様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】真剣な表情で収穫作業を行う手越祐也（ほか8枚）
手越は歌手やタレントとしての活動と並行して、2021年から福島県郡山市西田町で米の栽培に挑戦。「手越村プロジェクト」と題された取り組みの一環として、クラウドファンディングを実施。収穫された米を返礼品「手越村のお米」として支援者に届けることを継続してきた。今年5月にはインスタグラムで田植えを実施したことを報告していた。
そんな彼が28日に投稿したのは、手越村で農作業に勤しむ姿を記録したオフショット。複数公開されている写真には“手越祐也”と書かれたTシャツを着た手越が真剣な表情で、子どもたちと一緒に稲刈りをする様子が収められている。投稿の中で手越は「昨日は5年目となる『手越村プロジェクト』で福島県郡山に行ってきました」と報告し「今年から畑を拡大して更に多くのお米を作ることができるようになり、毎年たくさんの方に好評いただいているのにすぐ無くなってしまっていたので拡大することができて嬉しいですー！」とコメントしている。
彼の投稿にファンからは「今年も美味しい手越米なんだろーなー」「手越米是非とも食べてみたいなぁ」「素敵な活動をずっーと続けていて、本当に尊敬します！」などの声が集まっている。
■手越祐也（てごし ゆうや）
1987年11月11日生まれ。神奈川県出身。2003年、NEWSのメンバーとしてシングル『NEWSニッポン』でCDデビュー。2020年、所属事務所との契約を解除しグループを脱退。以降はソロアーティストとして活動。10月からは出演作『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の放送がスタートする。
引用：「手越祐也」インスタグラム（@yuya.tegoshi1054）
