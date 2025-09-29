元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント・松本日向のファースト写真集が、25歳の誕生日の12月11日（木）に発売されることが決定した。

松本日向1st写真集（タイトル未定）

記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのはベトナムの都市、フエとダナン。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本と一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録している。

松本日向 コメント

HKT48の4期生として2016年にデビューしてからちょうど10年目で、しかも発売日の12月11日が私の25歳の誕生日になります。25歳は節目の年だと思うので、そんな記念すべきタイミングでファースト写真集が発売できることをうれしく思いますし、いつもはグラビアでは水着とか衣装を着てるんですけど、今回は水着を完全に脱いで手で隠したりしたセクシーな、自分のグラビア人生最大の露出にチャレンジしたっていうのがすごい印象的です。いつも他の方の写真集とかを見ていて、みんなあれどうやって撮ってるんだろうと思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタッフの方みんなと試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました（笑）。

実は今回の撮影の1か月前から禁酒と身体作りを始めていて、外食したとしても一品だけつまむとかそういう生活をしてきたので、ベトナムで撮影が終わった最終日に飲んだレモンサワーがめちゃくちゃ最高においしかったです（笑）。1か月分の苦労が解放されました。今までにないくらい大人っぽい私が見れるなと思うし、でも私の無邪気なところも残ってるシーンもあるので、全ページ目に焼き付けてほしいなと思います。

＜プロフィール＞

まつもと・ひなた

2000年12月11日生まれ。大阪府出身。身長165cm。血液型AB型。

TRUSTAR所属

2016年7月にHKT48の4期生としてデビュー。シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍し、2022年6月に6年間在籍したグループを卒業。その後は現在の事務所に所属し上京、グラビアをはじめソロのタレントとして活動。現在は趣味の競艇（ボートレース）観戦から、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にも出演中。全国24場も完全制覇。

公式X：https://x.com/hinata__1211

公式Instagram：https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/

事務所公式サイト：https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/

書誌情報

BOMB特別編集 松本日向1st写真集（タイトル未定）

発売日：2025年12月11日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：藤本和典／スタイリスト：葉月／ヘアメイク：哘絵美子

定価：3,520円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

写真集公式サイト：https://bombweb.jp/related-items/matsumotohinata/

BOMB編集部公式X（総合）：https://x.com/idol_bomb

BOMB編集部公式X（グラビア）：https://x.com/gravure_bomb

BOMB編集部公式Instagram：https://www.instagram.com/bomb_idol/

BOMBオフィシャルサイト：https://bombweb.jp/

