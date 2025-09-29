“2時間半会話しただけ”で結婚に至った夫婦、婚姻届提出までのドタバタに驚きの声
9月28日放送のバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に、“2時間半会話しただけ”で結婚に至ったという夫婦が登場。結婚までの経緯を明かし、スタジオの面々を驚かせた。
番組は今回、「0日婚さん、いらっしゃい！」と題し、交際期間0日で結婚した4組の夫婦が登場。“2時間半会話しただけ”で結婚に至ったという、ゆうたさん＆あみさん夫婦は、出会いは2023年で、ゆうたさんがYouTuberとして動画配信をしていたところに、友人の誘いであみさんが合流したことがきっかけだったという。
翌日、友人と食事をしていたあみさんの元に、ゆうたさんが合流し、30分ほど会話。その時点で結婚前に交わした総会話時間2時間半のうち、すでに30分を消費し、さらに2日後には再びあみさんの友人を交え、夜10時から飲み会を実施した。
会は盛り上がり、深夜0時頃に「付き合っている人いる？」という話になった際、あみさんが「30歳だし、結婚しちゃう？」と提案。そのとき、あみさんは区役所で入手した婚姻届を持っており、友人たちが「（婚姻届）書いちゃえ！」と後押しした。
当時を振り返り、ゆうたさんは「その頃お笑い芸人をやっていたんですが、周りがウケていたんですよ」「そしたらどんどん筆が進んでいって…」と語る。
一方、あみさんは「結婚する気はなく、ただ婚姻届を書いて『結婚しました！』とSNSに載せて友だちを騙そうとしか考えていなかった」とコメント。こうして、出会いからわずか2時間半の会話で婚姻届を書くに至った経緯が明かされた。
さらに2人は「本気で婚姻届を出すなら、酔いが覚めているであろう翌日のお昼12時に区役所の前に集合しよう」と約束し、朝5時に解散。ゆうたさんは「結婚はしないと思ったし、区役所の前にあみちゃんが来ても『ちゃんちゃん！』というノリで終わるかな」と思っていたが、実際に区役所へ行くと、そこにはあみさんの姿が。
ゆうたさんは「いた、どうしよう…と思った」ものの、「こんなに面白い女性に出会ったことがなくて、このノリをずっと続けていけるっていいなと思った」と当時の心境を明かした。
一方のあみさんも、区役所の前で、宗教や借金の有無、さらに「かき氷に1,000円払うのは高いか、安いか」といった金銭感覚まで確認し、晴れて婚姻届を提出。あみさんからは、婚姻届を見て初めて同い年であることや、名字を知ったこと、そこで初めて連絡先を交換したといった驚きのエピソードも飛び出した。
そんなゆうたさん＆あみさん夫婦は現在、結婚して2年半を迎え、息子も誕生。スタジオのななにーメンバーも「そういうパターンあるんだね」と感心した様子でコメントした。
