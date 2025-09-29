タカラトミーから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の劇場公開を記念したグッズが続々登場！

手のひらサイズの「アニア」や、『ズートピア』に登場するキャラクターたちが収録された「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック 大いなるアズライト」も発売予定です☆

タカラトミー ディズニー映画『ズートピア２』グッズ まとめ

発売日：2025年11月15日（土）より順次

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーから、2025年12月5日(金)より全国ロードショーされる、ディズニー・アニメーション最新映画『ズートピア２』の公開記念グッズが登場。

動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュア「アニア」から、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」と新キャラクター「ゲイリー」をセットにしたアニア「ズートピア２」スペシャルセットが展開されます。

「アニア」からは、映画『ズートピア』の劇中に登場するキャラクターの単品フィギュア4種「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」もラインナップ。

スペシャルセットや単品商品どちらも映画のシーンを再現して遊んだり、飾ったりできるのが魅力です。

さらに、「アニア」で展開しているはさまざまな動物フィギュアと一緒に遊ぶことで、映画公開に合わせてお客様ご自身の『ズートピア』の世界が楽しめます。

また、「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」など『ズートピア』に登場するキャラクターたちが収録された「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の最新弾「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ 日本語版 ブースターパック 大いなるアズライト」も発売予定です☆

アニナ『ズートピア』フィギュア 単品

価格：各1,650円(税込)

キャラクター・付属品：

・ジュディ・ホップス、ニンジン型レコーダーペン各1個

・ニック・ワイルド、アイスキャンディー各1個

・フィニック、ベビーカー各1個

・クロウハウザー、ドーナツ各1個

2016年4月公開の映画『ズートピア』に登場するキャラクターたちを「アニア」シリーズのフィギュアとして立体化！

ラインナップは「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」の4種類です。

それぞれのキャラクターが登場するシーンの印象的なアイテム「アイスキャンディー」「ニンジン型レコーダーペン」「ベビーカー」「ドーナツ」が付属。

小物を使って手元で映画の世界を楽しむことができます☆

アニア『ズートピア』、『ズートピア２』シリーズ

価格：4,400円（税込）

対象年齢：3歳以上

セット内容：ニック・ワイルド／サングラス／ジュディ・ホップス／ゲイリー／ジオラマシート各1個

アニア『ズートピア２』スペシャルセットは、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」に加え『ズートピア２』にて初登場となる「ゲイリー」のセット。

「ニック・ワイルド」は警察学校を卒業し警察官のバッチをつけ、「ジュディ・ホップス」も今回公開する劇中で着用している服装で登場します。

通常のアニアより関節の可動域を増やし、劇中のキャラクターたちのように腰に手を当てたり、小物を持ったりと、細かなポーズを再現できるようにしました。

また、足やおしりの肉付きなど、正面だけでなく横や全体の見た目にもこだわっているのも魅力の一つ。

映画のシーンが描かれた背景シートが付属し、それぞれのキャラクターらしい表情とポージングで映画のシーンを再現できます。

ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム 日本語版ブースターパック 大いなるアズライト

発売日：2025年10月31日（金）

価格：1パック 330円（税込）／1BOX 5,280円（税込）

対象年齢：8歳以上

内容：1パック 6枚入り ／1BOX 16パック

世界で10億枚以上販売されている大人気ディズニー公式ＴＣＧ「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」の第6弾「大いなるアズライト」を発売。

ディズニー映画『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」や

「ジュディ・ホップス」のカードも収録予定です。

映画のシーンを再現したフィギュアや世界的に人気のトレーニングカードの最新弾。

タカラトミーのディズニー映画『ズートピア２』グッズは、2025年11月15日（土）より順次全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売予定です☆

