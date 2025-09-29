ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ピクニックやキャンプに！スヌーピーの記念デザイン【ロゴス】ソフトクーラーがAmazonで販売中！

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインが特長のたためる抗菌クーラー。

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためる。 断熱材の厚さは10ミリ。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも使いやすい仕様に。

水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック」とも相性抜群。使用しないときは、簡単に折りたためてフラットに収納が可能。 積載スペースを圧迫してしまうこともないため、車に常時置いておいても邪魔にならない。

日常的な買い物から、スポーツ観戦、ピクニック、デイキャンプなど様々なシーンで気軽に使える容量15リットル。