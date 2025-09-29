藤森慎吾、15歳年下妻に言われた“辛辣な一言”「顔に出てる、きっしょ」
ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第6話が、28日に放送され、MCを務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、15歳年下の妻から言われた“辛辣な一言”を明かし、スタジオを沸かせた。
【写真】藤森慎吾の妻・ミヅキさん
この日の放送では、20代女性“ガール”と30代女性“レディ”が運命の相手を探す様子が描かれ、薬剤師でコスメプロデューサーのタカを巡るトライアングルデートが展開。恋愛と結婚の違いをめぐるトークに、MC陣も自身の経験を交えて議論を深めた。
ガール世代の女性と結婚した藤森は、「（これまで）お付き合いしてきた方とは結構タイプが違うかもしれない。今まではこちらに合わせてくれる人が多くて、我慢や無理をさせていただろうなって思うんですけど、妻に関しては関係ないですね」と語り、「こっち向けって言われて…。『まだ同業者の女優さんとかモデルさんと出会えると思ってるよね？顔に出てる、きっしょ。ここにこんなに思っている人間がいるんだから』って言われた」と妻から言われた辛辣な一言を告白した。
そんな藤森さんに対し、の婚活アドバイザー・植草美幸氏は「40歳すぎて15歳年下の人と結婚したいって人はわんさかいるけど、相当な財力がないとダメです」とコメント。すると藤森は「武勇伝、武勇伝で頑張って貯金してきたんで（笑）」と返し、スタジオを盛り上げた。
またMCのアン ミカも、自身が38歳で出会った相手と40歳で結婚したエピソードを語り、「尊敬と好きが混じって結婚につながった」と結婚観を明かしていた。
