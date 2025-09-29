ＰＲＩＤＥやＵＦＣなどで活躍した元総合格闘家のヴァンダレイ・シウバ（４９）＝ブラジル＝が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムを更新した。２７日（同２８日）にブラジル・サンパウロで行われた格闘技イベント「ＳＰＡＴＥＮ ＦＩＧＨＴ ＮＩＧＨＴ２」に出場し、試合後の乱闘で“ＫＯ”される衝撃の結末となったが、目が腫れてふさがった傷だらけの顔でコメント動画を投稿。「頭痛とめまいが酷くて治らないので、また近々精密検査を受ける」などと報告した。ＥＳＰＮブラジル版などによれば、シウバは試合後に病院に運ばれ、左目の縫合手術を受けたほか、鼻骨を骨折したという。

シウバは、ボクシングルールのエキシビションマッチで“ブラジリアン・ボンバー”で知られる元ボクシング世界２階級制覇王者アセリノ・フレイタス（５０）＝ブラジル＝と対戦した。ただ、シウバは故意のヘッドバッドを浴びせて反則負けとなり、その後、両陣営がリング上で入り乱れての大乱闘に発展。混乱の中、無防備な状態で顔面に強烈なパンチを食らったシウバが失神して真後ろに倒れ、流血して担架で運ばれるという衝撃のシーンとなった。ＳＮＳで海外の格闘技ファンは、シウバに決定打を浴びせたのはフレイタスの息子ではないかとする声も上がっている。

シウバは２０００年代にＰＲＩＤＥでミドル級王者に輝くなど活躍し、桜庭和志やミルコ・クロコップらと名勝負を繰り広げた。２２年に総合格闘家を引退し、昨年にはＵＦＣで殿堂入りを果たした。一方で、脳へのダメージによる「慢性外傷性脳症」を患っていることをカミングアウトしたことも話題となった。