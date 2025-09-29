フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが２９日、フジテレビ系「サン！シャイン」にキャスターとして初出演した。

番組のオープニングでＭＣの俳優・谷原章介、スペシャルキャスターのメイプル超合金のカズレーザーと揃って登場。谷原から「きょうからサン！シャインに新しい仲間、新キャスター佐々木恭子さんです。よろしくお願いします」と紹介されると、「私たちが日々伝えるニュースの向こう側に、人の人生があって、人の心があって、内より人の命があるんだということを自分のど真ん中に置いて、言葉を伝えていきたいと思っております」と抱負を語った。

落ち着いた語り口に、カズレーザーが「安定感がすごいですね！」と絶賛すれば、谷原も「一番この番組に欠けていたものが、やっと加わりました」と笑顔を見せた。

番組の最後で「恭子さん、初日どうでした？」と尋ねると、「私、初日から遅刻する夢を見て。ガバって、冷や汗をかいて飛び起きたんですけど。皆さん温かくて…迎え入れてくださいました。ありがとうございました」とホッとした表情を見せた。

さらに谷原が「どうでしたか、先輩は？」と聞くと、隣に座る渡辺和洋アナウンサーは「最高でした！」と即答。佐々木アナが「やめて、やめてください！」と笑顔でツッコミ、スタジオを和ませていた。