阪神一筋16年、33歳内野手の引退発表にファン反応 不屈のバットマン「最後までフルスイングを楽しみにしてます！」「たくさんの勇気と感動と興奮を本当にありがとうございました」
原口は阪神一筋16年、近年は代打として勝負強い打撃でチームを支えた（C）産経新聞社
阪神の原口文仁が今季限りで現役を引退することが分かった。
自身のSNSを9月29日に更新。「ご報告」と題して、「今シーズンをもって現役を引退します」と投稿。「支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。応援ありがとうございました。次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます。」と記している。
帝京高から2009年ドラフト6位で捕手として入団。12年オフには育成契約となったが、16年には再び支配下に復帰。
育成の時期も長かったが、徐々に「代打の切り札」として頭角を現していく。18年には、桧山進次郎氏に並ぶ球団タイ記録のシーズン代打安打「23」をマーク。勝負強い打撃でファンの支持を集めた。
19年1月には大腸がんを公表。治療を経て復帰、近年では23年のリーグ優勝、日本一達成時に試合前円陣で「バモス！！（さあ、行こうという意味のスペイン語）」とナインを盛り立て、チームを支えたことも。
昨オフには国内FA権を行使。結局は残留を決断したが、今季は開幕1軍も、代打として結果を残せず4月中旬に降格。
9月13日の巨人戦では5回満塁の場面に執念のヘッドスライディングで今季初安打初打点をもぎ取ったシーンもファンに注目された。
闘病生活も乗り越え、不屈の魂で何度も戦いの場に戻ってきた背番号94の引退発表にはファンの間からも「お疲れ様でした。ありがとうございました」「たくさんの勇気と感動と興奮を本当にありがとうございました」「最後までフルスイングを楽しみにしてます！」と反響が広がっている。
猛虎ファンに愛された熱き男が現役に別れを告げた。近日中に引退会見も行われる予定だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]