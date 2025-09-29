【今週の運勢】2025年10月第1週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

オリジナリティーをプラス。
あなたらしいスタイルで。

個性が芽生えそう。

こういうおしゃれがしたい、あんなふうに生きたいなど、憧れや理想が具体化するでしょう。

ただ、何かを変えたいと望みながら、何を変えればいいのか分からなかった時期が長過ぎたため、「こういう感じ」とイメージが伴っても、ついうっかりぼんやりしてしまいそう。どこか他人事のように感じるはずです。

手始めに実現させたい暮らしに必要なものを買ってみましょう。たった1枚の服やアイテムが、あなたの夢を大きく広げてくれるはず。

同時に進めるといいのは、不用品の処分です。もう十分にモトを取った、この先の人生には使わないものは、この機に手放して。社交も、少数精鋭で。

愛は、遊びにいきましょう。不思議と盛り上がるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)