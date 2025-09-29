2025年9月29日〜10月5日の運勢「うお座（魚座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたらしいスタイルで。
個性が芽生えそう。
こういうおしゃれがしたい、あんなふうに生きたいなど、憧れや理想が具体化するでしょう。
ただ、何かを変えたいと望みながら、何を変えればいいのか分からなかった時期が長過ぎたため、「こういう感じ」とイメージが伴っても、ついうっかりぼんやりしてしまいそう。どこか他人事のように感じるはずです。
手始めに実現させたい暮らしに必要なものを買ってみましょう。たった1枚の服やアイテムが、あなたの夢を大きく広げてくれるはず。
同時に進めるといいのは、不用品の処分です。もう十分にモトを取った、この先の人生には使わないものは、この機に手放して。社交も、少数精鋭で。
愛は、遊びにいきましょう。不思議と盛り上がるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
