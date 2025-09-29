中川翔子、妊娠して“鼻デカくなる”姿を公開「すっぴんでこの顔はめちゃ可愛いな」「ママの体つき」
タレントの中川翔子さんは9月29日、自身のTikTokを更新。妊娠中の外見の変化を明かしました。
【動画】中川翔子の顔の変化
「私も妊娠して鼻デカくなった!!!」「お家メイク」と題し、1本の動画を投稿した中川さん。双子の妊娠7カ月の時点で撮影したようで、すっぴんから「家メイク」を施す姿です。冒頭で「妊娠すると鼻デカくなる」と自身の顔の変化を報告。「顔にモザイクかけたい」とのことです。そして「整形級 小鼻メイク」を。完成後はさらに美しくなった姿です。
コメントでは、「私も妊娠して鼻デカくなった!!!」「すっぴんかわいすぎる」「ほんまデカくなるｗ」「お母さんとして出産に必要な体になっているだけ！美しいですよ」「鼻でかくなるの私だけじゃなくて安心したーー！！！」「鼻がどうなろうと偉大な母。かわいいよ」「すっぴんでこの顔はめちゃ可愛いな」「ママの体つきになってる〜」などの声が上がりました。
『【双子妊娠７か月】すっぴん→メイク＆朝食Vlog』InstagramやYouTubeなどでも妊娠中の日常生活の変化などを発信している中川さん。YouTube動画では、『【双子妊娠８か月】先輩双子ママ・東原亜希さんにガチ相談』といった動画もあります。さらに今回の投稿の続きである『【双子妊娠７か月】すっぴん→メイク＆朝食Vlog』も公開中なので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
