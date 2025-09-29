【リトルマーメイド Abyss Flower】 2026年11月 発売予定 価格 通常版：37,400円 豪華版：39,600円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「リトルマーメイド Abyss Flower」を2026年11月に発売する。価格は通常版が37,400円、豪華版が39,600円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、「リトルマーメイド」のコスチューム「アビスフラワー」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

人魚を彷彿とさせる彼女の特徴的な衣装を見事に表現しており、舞うような動きがつけられた髪の毛や衣装のほか、台座も細やかに造形されている。

また豪華版では特典として缶バッチが付属している。

「リトルマーメイド Abyss Flower」

豪華版特典「缶バッチ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)SHIFT UP Corp.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。