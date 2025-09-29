2025年9月29日〜10月5日の運勢「みずがめ座（水瓶座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
今週は人に譲って。
利害がかち合いやすいみたい。
主張すれば、あなたに利がありますが、今回は相手に譲ってしまいましょう。すると、それが貸しになって、この先、もっと大事なシーンで借りを返してもらえることに。同僚の手伝いをしたり、応援に行ったりするのもとてもいいこと。人を喜ばせること、助けることが、回り回ってあなた自身の幸運に変わっていくでしょう。
仕事は、ストップがかかるかも。でも、一時的なことで、また動き出します。慌てずに手を止めるにとどめて。
オフは、パーッと遊んでストレス発散を。
感動的な風景は、好きな人とシェアを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）損して得を取って。
