磐田がジョン・ハッチンソン監督との契約解除を発表。J２優勝＆１年でのJ１復帰目ざすも…大宮戦は逆転負け２連敗で８位後退
J２のジュビロ磐田は９月29日、ジョン・ハッチンソン監督との契約を28日付で解除。ショーン・オントンコーチ、アーチ・セリミヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスの契約解除も合わせて発表された。
磐田は27日に行なわれた直近のJ２第31節・RB大宮アルディージャ戦で３−４と逆転負けを喫し、大量失点で痛恨の２連敗。８位に後退した。
ハッチンソン監督は今季、２年ぶりにJ２を戦う磐田の新指揮官に就任。J２優勝と１年でのJ１復帰を最重要課題としてスタートを切った。しかし、ここまで14勝６分11敗の勝点48と波に乗り切れず、中位に甘んじる状況が続いていた。
リーグ戦は残り７試合。J１復帰という最低目標を死守するためには立て直しが急務と判断し、クラブは指揮官交代に舵を切ったようだ。
ハッチンソン監督は解任にあたり、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントした。
「選手やスタッフが全身全霊でJ１昇格という目標を達成できるように頑張ってくれて誇りに思います。例え私が去ることになってもクラブのミッションは変わりませんので、ファンの皆様は信じてクラブを応援をし続けてください。成功を願っています」
なお、９月29日のトレーニングより久藤清一コーチが、新監督が決定するまで暫定的にチームを指揮。名門・磐田は、この決断を反攻のきっかけとできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
磐田は27日に行なわれた直近のJ２第31節・RB大宮アルディージャ戦で３−４と逆転負けを喫し、大量失点で痛恨の２連敗。８位に後退した。
ハッチンソン監督は今季、２年ぶりにJ２を戦う磐田の新指揮官に就任。J２優勝と１年でのJ１復帰を最重要課題としてスタートを切った。しかし、ここまで14勝６分11敗の勝点48と波に乗り切れず、中位に甘んじる状況が続いていた。
ハッチンソン監督は解任にあたり、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントした。
「選手やスタッフが全身全霊でJ１昇格という目標を達成できるように頑張ってくれて誇りに思います。例え私が去ることになってもクラブのミッションは変わりませんので、ファンの皆様は信じてクラブを応援をし続けてください。成功を願っています」
なお、９月29日のトレーニングより久藤清一コーチが、新監督が決定するまで暫定的にチームを指揮。名門・磐田は、この決断を反攻のきっかけとできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介