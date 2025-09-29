新車116万円！ ダイハツ最小「“3列7人乗り”ミニバン」に注目！ 全長3.7mに「スライドドア」採用した“超ちょうどいい”お手頃モデル！ めちゃ小回り最強の斬新「アトレー7」とは！

新車116万円！ ダイハツ最小「“3列7人乗り”ミニバン」に注目！

かつてダイハツは、「ほぼ軽自動車」といえる小さな車体に7人乗りを実現した、ユニークなミニバンを販売していました。

一体どのようなクルマだったのでしょうか。

そのクルマの名は、「アトレー7」。

ダイハツが2000年7月7日に発売した同車は、軽ワンボックスカーの「アトレー」をベースに誕生した小型ミニバンです。

開発の狙いは「手頃な大きさで、広くて快適な走り」を実現すること。

大型ミニバンに比べてはるかに扱いやすく、それでいて日常的に使える3列シート車を求める声に応えたものでした。

全長3765mm×全幅1515mm×全高1895mmという“ほぼ軽サイズ”のボディに、2585mmの室内長と3列7人乗りを可能としたアトレー7は、その空間効率の高さが大きな特徴です。

なかでも発売当初から注目された点に、便利なシートアレンジが挙げられます。

3列目を床下に完全格納できる「ハイダウェイシート」を採用することで、小さな車体でありながら荷室を広く確保することができました。

また2列目には、当時としては異例の約480mmというロングスライド機構を備え、乗車人数や荷物に応じて自在に使える柔軟性を備えています。

さらに発売後も一部改良やマイナーチェンジが行われ、乗降性や操作性が改善。

外観や内装の改良にくわえて、全高を抑えた「ロールーフ」仕様の設定など、ラインナップの拡充も図られました。

パワーユニットには1.3リッターの直列4気筒エンジンを搭載し、最高出力90馬力を発揮。

5速MTおよび4速ATを組み合わせ、駆動方式はFR（後輪駆動）とフルタイム4WDから選択できました。

燃費は10・15モードで14.6〜17.0km／L。当時の環境基準である低排出ガス認定を取得した仕様もあり、環境への配慮も忘れていません。

車両価格（消費税抜）は、116万円から177万円と幅広く設定され、ユーザーのニーズに応じた選択が可能でした。

※ ※ ※

このように使い勝手に優れた小型ミニバンのアトレー7。

しかし、市場の変化は急速でした。

2001年にはホンダ「モビリオ」、2003年にはトヨタ「シエンタ」といった競合モデルが登場。

これらはコンパクトカーをベースに開発された当時として新世代のミニバンで、室内幅の広さや静粛性、洗練されたデザインなど、アトレー7にはない快適性を備えていました。

その結果、商用車ベースゆえの制約を抱えたアトレー7はライバルに押され、2004年11月に生産終了。12月には販売活動を終えることに。

アトレー7の販売期間は、わずか4年という短命なものでした。

しかし、全長3.7mに7人乗りを実現したパッケージは現在も独自の輝きを放ちます。

SNSや中古車市場では「街乗り最強のサイズ感」「小さいのに7人乗れるのが魅力」といった声が根強く見られるのも事実。

最小限のサイズで最大限の機能を引き出すという挑戦的な発想と設計思想は、今なお共感とともに語り継がれており、その独自性と普遍的な価値を証明しているのです。