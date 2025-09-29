2025年9月29日〜10月5日の運勢「やぎ座（山羊座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
ピッチを上げていきましょう。
運気は、急流へ。
ピンときたことは、どんどん行動に移していきましょう。口コミや誰かのオススメも、情報をキャッチしたら、すぐに取り入れる反射神経を発揮して。状況の変化が激しく、ほんのわずかな時間で、せっかくの条件が変わってしまう可能性が高いのです。
また、ハズしのテクニックも光ります。早め、または、遅めにランチを取る、閉店間際に足を運ぶ、土日ではなく金曜日の夜に動くなど、スキマを突いていくと混雑知らずで楽しめそう。
社交は、前向きな話が盛り上がります。グループ立ち上げも有望。
愛は、意志表示を明確に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）スピーディーに。
