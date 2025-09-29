中尾明慶、先輩俳優が「セクシーすぎる」とポージングを阻止 ファンから「楽しそうな現場になりそう」「最高じゃん」
俳優の中尾明慶（37）が27日、フジテレビ系火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※10月7日スタート、初回は15分拡大）の公式インスタグラムに登場。“セクシーすぎる”と同作の主演を務める俳優の佐藤隆太（45）からポージングを止められる様子が公開された。
【写真】「セクシーすぎる!?」先輩俳優が止めに入った中尾明慶のポージング
投稿では「船の上で何やらポーズを決めている中尾明慶さん」とつづられ、片膝立ちをして空を見上げる色気漂うポージング姿が写っている。
続けて、「セクシーすぎる!?」と題した28日の投稿では、ポージングする中尾を止めようと、カットインしてきた佐藤の姿が。目を閉じ、空を見上げる姿が「セクシーすぎるから」と止めに入ったそうだ。
撮影裏の仲むつまじい姿に、ファンからは「最高じゃん」「ですよねぇ〜」「楽しそうな現場になりそうですね」などの反響が寄せられている。
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
【写真】「セクシーすぎる!?」先輩俳優が止めに入った中尾明慶のポージング
投稿では「船の上で何やらポーズを決めている中尾明慶さん」とつづられ、片膝立ちをして空を見上げる色気漂うポージング姿が写っている。
撮影裏の仲むつまじい姿に、ファンからは「最高じゃん」「ですよねぇ〜」「楽しそうな現場になりそうですね」などの反響が寄せられている。
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。