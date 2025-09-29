湖池屋「ポテトチップス ニッチリッチ」から『トリュフと黒毛和牛』『漁師のアヒージョ 牡蠣と鯖』が新登場

湖池屋は、ポテトチップスブランド「ニッチリッチ」より、『トリュフと黒毛和牛』『漁師のアヒージョ 牡蠣と鯖』の2つの新フレーバーを、9月29日に全国のコンビニエンスストアで先行発売した。10月20日からは全国のスーパーマーケットなどでも販売を開始する。

「ニッチリッチ」は、2020年に誕生したブランドで、ニッチで新しい味わいを追求するポテトチップスシリーズ。日常的に楽しむ定番スナック菓子とは異なる、新しい味わいを楽しみたいというニーズに応える商品で、贅沢ながらも一癖ある味わいが特徴だ。

今回はブランド初の「厚切りVカット」を採用し、ザクッとした食感に仕上げた。

◆『ニッチリッチ トリュフと黒毛和牛』

トリュフの香りと黒毛和牛の旨みが重なり合い、豊かな余韻ただよう味わいに仕上げた。

『ニッチリッチ トリュフと黒毛和牛』

◆『ニッチリッチ 漁師のアヒージョ 牡蠣と鯖』

牡蠣の濃厚な旨みと、鯖の香ばしい味わいが口いっぱいに広がる一品。コク深いアヒージョ仕立てで、海の幸の魅力を引き出した。

『ニッチリッチ 漁師のアヒージョ 牡蠣と鯖』