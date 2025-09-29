人気お菓子「ビスコフ」使ったアイスレシピに11万いいね「絶対うまいやつ」「こんな活用法あったのか」【ママリ】

材料はビスコフと牛乳のみ！ひと口アイスレシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、漫画犬(@manga_dog)さんの投稿したレシピです。シナモンの香りが良く、個包装で来客時にも便利な【Biscoff】。漫画犬さんはビスコフを使った、簡単アイスのレシピを公開。材料はたったの2つでできる、ひと口サイズの手軽なアイスに「やってみたい！」と反響が寄せられました。すぐにでも試してみたくなるかも？

シナモンの香りが良く、個包装で来客時にも便利な【Biscoff】。コーヒーとの相性も良く、ほっと一息する時間に愛されていますね。





投稿者・漫画犬(@manga_dog)さんはビスコフを使った、簡単アイスのレシピを公開。材料はたったの2つでできる、ひと口サイズの手軽なアイスに「やってみたい！」と反響が寄せられました。皆さんもすぐにでも試してみたくなるかも？かわいいイラストにも癒されますよ。

©manga_dog

ビスコフを個包装の中で砕き、牛乳を入れたらアイスの棒や爪楊枝を刺して冷やしたら完成です。あまりの手軽さに、すぐにでも試してみたくなってしまいますね。漫画犬さんは固まるまでは冷凍庫内で倒れないよう、コップに4個ほど入れて立たせているそうです。



この投稿には「これなら消費しながら保存もできそうだから買ってみようかな」「材料2つで工程も簡単で洗い物も無くてちょっとアイス食べたい時にちょうどいい量」といったコメントが寄せられていました。



保存が効き、ちょっと食べたいときにうれしいですね！思わず試したくなる【ビスコフアイス】コーヒーのお供にぜひ試してみてください。ほわっと癒されるイラストが素敵な投稿でした。



なお、こちらのレシピには「牛乳」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は十分ご注意いただき、ビスコフにつきましてはパッケージをご覧ください。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）