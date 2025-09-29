トヨタといすゞが「次世代路線バス」開発へ 最新路線バス「エルガ」ベースで「トヨタの燃料電池」を搭載！ 路線バスの“ゼロエミッション化”を図る「FC路線バス」26年に生産開始

「エルガEV」のプラットフォームを活用してコスト削減

いすゞとトヨタは2025年9月29日、次世代燃料電池路線バス（次世代FC路線バス）を共同開発する合意をしたと発表しました。

次世代FC路線バスは、2026年度より生産を開始する予定です。

「エルガEV」をベースに次世代FCバスを生産（画像はいすゞ「エルガEV」）

トヨタは過去に、日野と協業し路線バスの水素燃料電池車（FCV）を開発。実証実験として走行を重ねていたほか、東京都交通局などに配備され、運行されたことがあります。

2018年に登場した最新のFCVバス「SORA」は近年までリース販売を行っており、東京都交通局や京成バスなどで運行されているなど、FCV路線バスの取り組みを推し進めています。

いっぽう、いすゞでは2002年から日野と協業してバス事業を展開しており、現在販売している路線バス車両は、いすゞと日野が共同出資するジェイ・バスで生産。

2024年度にはいすゞが開発を担当した、国内初となるバッテリーEV（BEV）フルフラット路線バス（いすゞ「エルガEV」／日野「ブルーリボンZ EV」）を販売し、公共交通におけるカーボンニュートラル化を目指しています。

そして今回新たに開発される次世代FC路線バスは、路線バスのゼロエミッション化を狙ったもので、BEV路線バス エルガEV／ブルーリボンZ EVのプラットフォームをベースに、トヨタが開発したFC（燃料電池）システムを搭載。

BEV路線バスと部品を共通化することで、コスト削減を図れるといいます。

生産は2026年度からを予定し、ジェイ・バスの宇都宮工場が担当します。

いすゞによると、「カーボンニュートラルの実現に向けて、BEVに続く新たな技術として、次世代FC路線バスの実用化に取り組み、路線バスの選択肢を拡充します」としています。

またトヨタは、「水素を重要なエネルギーと位置づけ、『つくる／はこぶ／ためる／つかう』の各領域において、水素利活用の促進に向けて、多くの仲間とさまざまな取り組みを進めています」とし、「両社は連携し、2025年5月に経済産業省が選定した『燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域』をはじめ、各地域の行政や事業者の皆さまと連携し、次世代FC路線バスの利用拡大により、CO2の着実な削減に貢献してまいります」としています。