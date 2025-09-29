村重杏奈、自身の“偽アカに”「やめろ!!!」 投稿内容にSNS上では反響も「この手の『なりきり系』は久々に見た」
タレントの村重杏奈（27）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“なりすまし”とみられるアカウントに強い口調で注意を呼び掛けた。
【写真】「やめろ!!!」村重杏奈が注意喚起した“偽アカに”の投稿
村重は「村重杏奈です」と名乗るアカウントの投稿を引用。投稿内では「テレビ局でイキり散らかし村重です。村重が色味ある服を着てる日は朝に余裕がある日です」などとつづられ、村重のオフショットが添えられていた。
この投稿に村重は「おい!!!!お前はだれだ!!やめろ!!!」と警告。フォロワーに自身のなりすましアカウントがいることを注意喚起した。
この投稿にファンからは「本物さんのネタかと思ってた」「この手の『なりきり系』は久々に見た」「偽アカにツッコミ入れる村重オモロい」との反響が寄せられている。
