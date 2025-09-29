2025年9月29日〜10月5日の運勢「いて座（射手座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
じっくりモードで。
時間をかけるほど、充実する1週間です。
何事もテキパキと進めたいあなたですが、今週はできるだけゆっくりと構えていくといいみたい。「こうですかね？」と話をまとめるよりも、「ああでもない、こうでもない」に根気よく付き合うことで、互いの着地点が見えてきて、気心が知れる仲になるイメージです。
移動も、いつもなら乗り物に乗る場面で、ちょっと歩いてみるのがオススメ。気になるお店やイベントに気付いて、楽しい予定が増えるでしょう。
社交は、1対複数で。仲良しの間に混ぜてもらうと新鮮です。
愛は、生活感チラ見せで親近感を高めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ディープに、
