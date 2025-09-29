2025年9月29日〜10月5日の運勢「さそり座（蠍座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
多層式で行く。
気が散りやすいムード。
集中しなきゃ！とシャカリキになるよりも、気になるものは仕方ないと割り切っていきましょう。
なお、能率が下がり過ぎたら、30分でどこまでできるか、“一人タイムレース”をしてみるのもオススメです。自然に集中できて、後れを取り戻すことができるでしょう。
天候や誰かの参加、不参加など、あなたの力ではどうにもならないことが気になる場合は、自分の強運っぷりに賭けて、天に任せてしまうのがよさそう。悩んでも時間のムダだし、気合で望み通りの結果になる可能性が高め。
オフは、かけもちで。デートも前後で用事を済ませて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
