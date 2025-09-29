親が育てられない子どもを匿名でも受け入れる｢こうのとりのゆりかご｣に預け入れらた宮津航一さんと、元熊本市長の幸山政史さんが28日、初めて公の場で対談しました。



2人が対談したのは、子どもたちの自立支援を行う認定NPO法人ブリッジフォースマイルが企画したフォーラムです。宮津航一さんは｢こうのとりのゆりかご｣に預け入られたことを公表し、現在は子どもの支援活動などを行っています。また、幸山政史さんは｢ゆりかご｣の設置が許可された当時の熊本市長で、宮津さんの名付け親でもあります。

■元熊本市長•幸山政史さん

「(宮津さんは活動の中で}何を一番強く訴えている?」



■宮津航一さん

「ゆりかごのことをまだまだ知らない人たちがいる。賛成する人も批判する人もいるけれど、まずは理解して、当事者が社会の中にいるということを受け止めてもらいたい」



対談の中で宮津さんは、親を頼れない若者たちの自立支援に必要なことや、自らの活動にかける思いなどを話しました。



（対談後のインタビュー）

■元熊本市長•幸山政史さん

「こんな日が来るとは18年前、想像していませんでした。航一さんがいろいろな情報発信をしているが、航一さんだけにその責任を担わせないようにしなければいけないと思っている」



■宮津航一さん

「感謝の思いを伝える場になったと思うので、こうして向き合うことができてよかった」