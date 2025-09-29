ILLIT、ユニクロWEB CM初登場 ふんわりニット姿で“抱きしめたくなる”着心地アピール
【モデルプレス＝2025/09/29】29日、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）にとってユニクロ初登場となるWEB CMが公開された。全国のユニクロ店内でも放映される。
【写真】ILLITコラボカフェ「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」開催
WEB CMでは、糸も編み方もすべてをユニクロが開発した素材「スフレヤーン」ニットをメンバー全員が着用。ニットなのにチクチクしない着心地、軽やかなボリューム感が特徴のスフレヤーンのアイテムを、それぞれの個性を活かしたコーディネートで着こなすグループ・ソロのグラフィックも同時公開された。
「ふにっ、ふわっ」というセリフが印象的な同WEB CMでは、MOKAの「ふにっ」、MINJUの「ふわっ」からスタート。素材感が伝わる「スフレヤーン」のセリフは全員で息を合わせて。続くIROHAとYUNAHは「ふわっ」を意味する韓国語の“プクシン”を連続で話すことで、より耳に残るシーンが完成した。
WONHEEの「ふにっ、ふわっ プクシン」のセリフでラストシーンへと繋がっていき、最後は全員でメンバー同士を抱きしめるようなポーズでスフレヤーンの魅力を表現した。
撮影中沢山の笑顔と表現をみせながら撮影に臨んだILLIT。特にメインの着用アイテムであるスフレヤーンニットに関しては「着心地がいい」との感想が多く、WONHEEからは「本当にふわふわしていて可愛かったです」とのコメントが。
一方MINJUからは「着心地も気持ちよかったけど、シャツに合わせたり、ニットを重ね着したり、色々なコーディネートを楽しめました！」とコーディネートに関する感想も。
実際に着てみたいコーディネートを聞かれると、MOKAは「ニットの重ね着」。YUNAHは「パンツと合わせてスポーティーな感じに」。IROHAは「スカートとブーツに合わせてモードっぽく」。MINJUは「デニムに合わせてカジュアルに」。WONHEEは「シャツワンピースの上にブルーのニットを合わせたい」とメンバーそれぞれの個性が垣間見えるコメントがあがっていた。（modelpress編集部）
◆ILLIT、ユニクロWEB CMに初登場
◆個性光るコーディネート術も明かす
